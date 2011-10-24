-Çiftçilere kolaylık ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Van'daki depremde zarar gören Ziraat Bankası ile Halk Bankası'na borçlu kişilere kolaylık sağlanacağını bildirdi. Babacan, Van ve çevresinde yöresinde meydana gelen deprem felaketiyle ilgili olarak ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi. Hükümetin depremin yaralarını sarmak için her türlü gayreti gösterdiğini ifade eden Babacan, ''Depremden zarar gören çiftçilerimiz Ziraat Bankaları şubelerine başvurmaları halinde borçları ertelenecek. Halk Bankasına borcu olan esnafımızın da başvuruları halinde borçlarının süresi uzatılacak. Bankalarımız, depremden zarar gören vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterecek'' dedi. Başbakan Yardımcısı, Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun bir tavsiye kararı alarak Ziraat Bankası ile Halk Bankası dışındaki bankaların da depremden zarar gören vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir hazırlık yaptığını memnuniyetle öğrenmiş bulunduğunu sözlerine ekledi.