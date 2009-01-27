Çiftçilerde cilt kanseri riski daha yüksek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Top, uzun süre güneş altında kalan çiftçilerde cilt kanserlerinin oldukça yaygın olduğunu belirtti.



Yrd. Doç. Dr. Top, yaptığı açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen cilt kanseri vakalarının yüzde 85'inin vücudun güneşten etkilenen bölümlerinde meydana geldiğini söyledi.



Yaz mevsiminde güneş ışınlarının zararlı olduğu saatlerde tarım alanlarında çalışanlarda cilt kanseri olma riskinin fazla olduğunu ifade eden Top, "Uzun süre güneş altında kalan çiftçilerde cilt kanserleri oldukça yaygın.

Güneşte insanlarda cilt kanserine dönüşecek lezyonlar oluşabiliyor. Yaz aylarında çiftçiler çok dikkatli olmalı. İnsanlar güneş altında kaldığı sürece cildini örtmeli, şapka kullanmalı, pamuklu, kapalı ve ince giysiler giymeli, yüksek faktörlü güneşten koruyucu kremler kullanmalı" dedi.



Ciltte değişiklikler olduğunda mutlaka bir hekime gidilmesi gerektiğini belirten Top, şunları söyledi:



"Vücudun açık bölgelerindeki yüzde, boyun ve kulaklarda, sırtta veya göğüste renk değişikliği veya lekelenme oluştuğunda doktora gidilmeli. Çünkü geç kalındığında cilt kanseri türleri kısa sürede yayılarak iç organlara da sıçrayabilir."



Top, ciltte oluşan uzun süreli kapanmayan yara ve değişime uğrayan benlerin de cilt kanserinin habercisi olabileceğinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini bildirdi.



(AA)