Çiftçiler Tarım Bakanı Eker'e çay fırlattı!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2012 yılı yaş çay taban fiyatı 1 lira 22 kuruş olarak açıklandı. Fiyatı protesto eden üreticiler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e tepki gösterdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Mehdi Eker, çay tarım alanlarının genişliği bakımından Türkiye 'nin dünyada 8'inci, kuru çay üretimi bakımında 5'inci, yıllık kişi başına tüketim bakımında da 4'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Eker, "1 lira 10 kuruş taban fiyat ve 12 kuruş destekleme primi olmak üzere bu yıl üreticinin eline 1 lira 22 kuruş geçecek. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yaş çaya geçen yıl 98 kuruş taban fiyat, 12 kuruş da destekleme primi olarak 1 lira 10 kuruş fiyat verilmişti.

Üreticilerden protesto

Bakan Eker'in açıklamaları sırasında ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, yaş çay alımlarında kota uygulanmasına ve günlük alımlara da sınırlama getirilerek kontenjan uygulanmasına tepki gösterdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın son Rize ziyaretindeki, "Özel sektörün alım fiyatına karışmam" sözüne atıfta bulunan üreticiler, 'Sayın Başbakan bizi özel sektöre peşkeş çektin' ve 'Özel sektör Başbakan'ı' yazılı pankartlar taşıdı. ÇAYKUR önünde toplanan grup, "Ölü çay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz" diyerek 1 dakika sessizce bekledi.

ÇAYKUR aleyhinde slogan atan grup daha sonra polis tarafından uzaklaştırıldı.

Bakan'a çay attılar, yuhaladılar

Giderek sayıları artan ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yanındaki cadde üzerinde bekleyen üreticiler, verilen fiyatı öğrenince tepkileri artırdı.

Bazı üreticiler, kamyonet kasasına yükledikleri çayları ÇAYKUR önüne döktü. Taban fiyata tepki gösteren üreticiler, 'Bakan buraya' sloganları attı.

Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne set çekti. Üreticiler, Çaykur'dan ayrılan Bakan Mehdi Eker'i 'yuh' çekerek protesto etti, yaş çayları Eker'in aracına doğru fırlattı.

Emniyet Müdürü'nü, çaykur genel müdürü sandılar

Bakan Eker'i taşıyan makam aracı, protestocu grubun bulunduğu yol güzergahı yerine ters yönden giderek sahil yoluna çıktı.

Bunun üzerine karayolunu ulaşıma kapatmak isteyen üreticilerin yanına Rize Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice gitti. Emniyet Müdürü Yenice'yi ÇAYKUR Genel Müdürü zanneden bazı kişiler, yaş çay fırlattı. Polisin kalabalığı uyarmasının ardından grup bir süre sonra dağıldı.