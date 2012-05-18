T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çiftçiler Tarım Bakanı Eker'e çay fırlattı!

Çay üretiminde kaliteye önem verilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Eker, daha sonra da yaş çay fiyatını açıkladı

18 Mayıs 2012 21:29

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2012 yılı yaş çay taban fiyatı 1 lira 22 kuruş olarak açıklandı. Fiyatı protesto eden üreticiler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e tepki gösterdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Mehdi Eker, çay tarım alanlarının genişliği bakımından Türkiye 'nin dünyada 8'inci, kuru çay üretimi bakımında 5'inci, yıllık kişi başına tüketim bakımında da 4'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Eker, "1 lira 10 kuruş taban fiyat ve 12 kuruş destekleme primi olmak üzere bu yıl üreticinin eline 1 lira 22 kuruş geçecek. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yaş çaya geçen yıl 98 kuruş taban fiyat, 12 kuruş da destekleme primi olarak 1 lira 10 kuruş fiyat verilmişti.

 

Üreticilerden protesto

 

Bakan Eker'in açıklamaları sırasında ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, yaş çay alımlarında kota uygulanmasına ve günlük alımlara da sınırlama getirilerek kontenjan uygulanmasına tepki gösterdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın son Rize ziyaretindeki, "Özel sektörün alım fiyatına karışmam" sözüne atıfta bulunan üreticiler, 'Sayın Başbakan bizi özel sektöre peşkeş çektin' ve 'Özel sektör Başbakan'ı' yazılı pankartlar taşıdı. ÇAYKUR önünde toplanan grup, "Ölü çay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz" diyerek 1 dakika sessizce bekledi.

ÇAYKUR aleyhinde slogan atan grup daha sonra polis tarafından uzaklaştırıldı.

 

Bakan'a çay attılar, yuhaladılar

 

Giderek sayıları artan ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yanındaki cadde üzerinde bekleyen üreticiler, verilen fiyatı öğrenince tepkileri artırdı.

 

Bazı üreticiler, kamyonet kasasına yükledikleri çayları ÇAYKUR önüne döktü. Taban fiyata tepki gösteren üreticiler, 'Bakan buraya' sloganları attı.

Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne set çekti. Üreticiler, Çaykur'dan ayrılan Bakan Mehdi Eker'i 'yuh' çekerek protesto etti, yaş çayları Eker'in aracına doğru fırlattı.

Emniyet Müdürü'nü, çaykur genel müdürü sandılar

Bakan Eker'i taşıyan makam aracı, protestocu grubun bulunduğu yol güzergahı yerine ters yönden giderek sahil yoluna çıktı.

Bunun üzerine karayolunu ulaşıma kapatmak isteyen üreticilerin yanına Rize Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice gitti. Emniyet Müdürü Yenice'yi ÇAYKUR Genel Müdürü zanneden bazı kişiler, yaş çay fırlattı. Polisin kalabalığı uyarmasının ardından grup bir süre sonra dağıldı.

ETİKETLER

Çiftçiler Tarım Bakanı Eker çay fırlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24