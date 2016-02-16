Çiftçiler, Fransa’da da sokağa döküldü

Fransa’da Rusya ile yaptırımların da etkisiyle tarım ürünlerinin fiyatının giderek düşmesi, çiftçileri sokağa döktü.

Sputnik’in haberine göre, Paris’te düzenlenen gösterilerde öfkeli çiftçiler, yüzlerce yumurtarı ve sebze-meyveleri yerlere döktü. Russia Today televizyonuna konuşan bir çiftçi, “Tarım Bakanlığı’nın taleplerimizi duymasını istiyoruz ama bizi dinlemiyorlar” dedi.

Çiftçiler, ürünlerinin süpermarketler tarafından ucuza satın alındığını ve kâr elde edemediklerini belirtiyorlar. Fransız işçiler özellikle domuz eti ve süt ürünlerinde fiyatların düşmesinde Rusya’ya uygulanan yaptırımların büyük etkisi olduğunu vurguluyor.