Çiftçiden Rihanna'ya 'Üstünü giyin!'

T24 - Son klibinin çekimleri için İrlanda'da bulunan Rihanna'ya bir çiftçiden tepki geldi. Çiftçinin güzel şarkıcıyı "Üstünü giyin" diye uyarması dikkat çekti.





CNN Türk'ten Metin Güneş'in haberine göre, şarkıcı, Count Down bölgesinde “We Found Love” parçası için sahibinden izin alınan bir mısır tarlasında çekim yapıyordu.

Tarlanın yanından geçen yolda trafik durdu ve hayranları yıldızı görebilmek için arabalarından indi. Ama tarlanın sahibi, 61 yaşındaki Alan Graham, gerekenden fazlasını gördüğünü düşündü.

Klibin çekildiği setteki traktörünü almaya giden Graham birden kızdı. R&B şarkıcısının kıyafetini “yakışıksız” buldu ve kapanmasını istedi.

Graham, “Çekimi durdurmalarını istedim ve durdular. Rihanna ile konuştum ve umarım ne demek istediğimi anlamıştır. Sonra da el sıkıştık” dedi.

Rihanna’nın Kuzey İrlanda sonbaharında giymeyi göze aldığı açık saçık kıyafet büyük beden bir kovboy gömleğinin örtemedeği kırmızı bir bikini ve düğmeleri açık bir blucinden ibaretti.

Aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Graham, Rihanna’nın şarkılarını hiç duymadığını da itiraf etti.







