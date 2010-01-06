Çiftçi ürünü direkt Migros'a satacak

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Migros Ticaret A.Ş, "İyi Tarım Uygulamaları (İTU)" kapsamında işbirliğine gitti.Migros'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından başlatılan "İyi Tarım Uygulamaları", 1997'de Avrupa'da oluşturulmaya başlanılan ve dünyada yaygın kabul gören GLOBALGAP normlarının Türkiye tarımı için de geçerli olması anlamına gelirken, tarımında değişimin temel kilometre taşı olarak kabul görülüyor.



Migroslar aracılığıyla tüketici ile buluşacak olan "İyi Tarım Ürünleri" logolu meyve ve sebzelerle ilgili işbirliğinin detayları, önümüzdeki günlerde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve Migros Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Özaydınlı'nın katılımıyla düzenlenecek toplantıda açıklanacak.



İşbirliğiyle, Bakanlığın İTU adı ile düzenlediği standartlara uygun üretim yapmayı seçen ve Migros ile sözleşme imzalayan çiftçiler, bundan böyle ürettikleri yaş meyve sebzenin tamamını Migroslara satacak.



Migros'un sadece İTU sertifikalı üreticiden ürün satın alma kararıyla birlikte yaklaşık 2 bin çiftçi, "İyi Tarım Uygulamaları" standartlarına göre üretim yapmaya başladı.



Ürünler, "İyi Tarım Ürünleri" logolu satılacak



Migros, 55 yıldır kalite sistemleriyle kendi denetim mekanizmalarından geçirdiği sağlıklı gıdaları müşterilerine sunarken, bugüne kadar meyve sebzede pestisit analizleri, hormon analizleri, izlenebilir ürünler gibi uygulamaları başlattı.



Migros, raflarındaki meyve sebzelerin tamamının İTU standartlarında üretilmesi kararıyla, çiftçiyi, dünya standartlarında tarımı ve tüketicilerin sağlık önceliğini destekliyor.



Tüketiciler, bundan böyle Migros raflarında yer alan tüm meyve sebzelerde "İyi Tarım Ürünleri" logosunu görerek sağlıklı meyve ve sebze alabilecek.



Ürünler, Migros ve Macrocenter mağazalarında



Migros ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, "İyi Tarım Uygulamaları" ile çiftçilerin dünya standartlarında üretim yapması ve ürettiği ürün için toplumdaki bilincin artması yoluyla talebin yaratılmasını hedefliyor.



Yeni dönemde "İyi Tarım Uygulamaları"na uygun üretim yapan 2 bin üreticiden alım yapan Migros Ticaret, satın aldığı meyve-sebzeyi ilk etapta Migros ve Macrocenter mağazalarından tüketicilerine ulaştırıyor.



İTU sertifikalı üretici sayısı arttıkça, diğer Migros Ticaret formatlarında da bu ürünler yer alacak.



Yıllık 130 bin ton ürün satılacak



Türkiye geneline yayılmış olan Migros mağazalarında, halen yılda toplam 270 bin ton meyve sebze alımı yapılıyor.



Mağazalarındaki meyve sebzeyi İTU sertifikalı üreticilerden alacak olan Migros, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliği yapan kuruluşlar arasında "en büyük alıcı perakende kanalı" olarak, Türkiye'de bu normlara uygun faaliyet gösteren üretici için önemli bir adres olacak.



Yıllık 130 bin ton İTU logolu meyve sebze tüketici ile buluşurken, sertifikalı çiftçilerin hacmi genişledikçe Migros tüm alımını sertifikalı ürünlerden gerçekleştirecek.



