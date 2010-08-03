-''ÇİFTÇİ TEFECİNİN ELİNE DÜŞÜYOR'' KIRŞEHİR (A.A) -03.08.2010- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Selahattin Biçer, borcunu ödeyemeyen çiftçinin tefecinin eline düşüğünü söyledi. Biçer, Kırşehir Ziraat Odası'nda yaptığı konuşmada don, kuraklık gibi afetlerden büyük zarar gören çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını isteyerek şunları söyledi: ''2007 yılında kuraklık nedeniyle üretimde önemli oranda azalma oldu. 2008 yılında Kırşehir'in de aralarında bulunduğu bu bölgede yine kuraklık yaşandı. Üretim bir miktar artsa da normal seviyesine dahi ulaşamadı. Üstelik maliyetler ve girdi fiyatları çok arttı. Çiftçi tefecinin eline düşüyor. Borcunu ödemek için çare arayan çiftçi ne yazık ki birilerine el açıyor, tefecinin eline düşürülüyor.''