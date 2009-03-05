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Yaşam

Çiftçi-Sen kapatıldı

Ankara 8. İş Mahkemesi, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Çiftçi-Sen) kapatılmasına karar verdi.

05 Mart 2009 02:00

Ankara 8. İş Mahkemesi, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonunun (Çiftçi-Sen) kapatılmasına karar verdi.

Çiftçi-Sen'in kapatılması için açılan davanın karar duruşmasına Ankara Valiliği ve Çiftçi-Sen'in avukatı ile konfederasyon Genel Başkanı Abdullah Aysu katıldı. Duruşmada, valilik avukatı, sendikanın kapatılması yönündeki taleplerini tekrarladı.

Çiftçi-Sen'in avukatı Emre Baturay Altınok ise konfederasyonun, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere göre kurulduğunu ifade etti. "Devletin, pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle sendikanın mağdur olduğunu" söyleyen Altınok, davanın reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Aysu ise tüzüklerinin AB mevzuatına uygun olduğunu savunarak, "Çiftçiler de haklarını korumak için sendikalaşabilirler. ABile uyum sağlanması açısından da davanın reddi gerekli" diye konuştu. Yargıç Okşan Aybaş, son beyanların alınmasının ardından Çiftçi-Sen'in kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinin başvurusu üzerine, Çiftçi-Sen hakkında, "üreticilerin sendika kuramayacağı" gerekçesiyle kapatma davası açılmıştı.

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