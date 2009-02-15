Çiftçi borçlarına yeni af yok

Geçen yıldan bu yana 40 bin 515 çiftçinin borcu ertelendi ancak çiftçi borçlarıyla ilgili yeni bir af veya ertelemenin söz konusu olmadığı belirtildi.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, çiftçi borçları ile ilgili olarak yeni bir af veya ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti.



Yıldırım, yalnızca, 2008 yılında meydana gelen kuraklıktan zarar gören ve kararnamenin yayınlandığı tarihte borcu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının borçlarının 1 yıl süreyle yüzde 7 faiz oranı üzerinden ertelendiğini hatırlattı. Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:



"2008 yılında 36 il/243 ilçede meydana gelen kuraklıktan zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin 2008/13881 ve 2008/14074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının kapsamında olan İl ve İlçelerde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifi ortağı 40 bin 515 çiftçinin bugüne kadar toplam 300 milyon TL borcu ertelenmiştir.



Kararname kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren kooperatif ortaklarından ekiliş ve ürünleri yüzde 30;un üzerinde zarar gören ve kuraklık desteği alanların ve bunlardan Kararnamenin yayımlandığı 19 Temmuz 2008 tarihi itibariyle vadesi gelmemiş borcu bulunanların, borç vadelerini müteakiben bir ay içerisinde müracaat etmeleri gerektiğinden, ortağı oldukları Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaatları devam etmektedir."



