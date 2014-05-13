Çiftçi borçları bir yıl süre ile ertelendi

Çeşitli afetlerden zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine (TTK) olan tarımsal kredi borçları 1 yıl ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören ve bu durumu il-ilçe hasar tespit komsiyonlarınca belirlenen üreticilerin, vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte 1 yıl içinde dolacak veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içinde olan tarımsal kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

Erdoğan da açıklama yaptı

Başbakan Tayyip Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında, "Çiftçilerimizi sevindirecek bir müjdeyi açıklamak istiyorum. Son aylarda afetler nedeniyle bazı çiftçilerimiz ciddi zararlara maruz kaldılar. 23 Ağustos 2013 tarihinden bu yılın sona kadar afetlerden zarar gören çiftçilerimizin kredi borçlarını ödemelerine kolaylık getiriyoruz. Yüzde 30 oranında zarar gören ve bu zararları hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen çiftçilerimiz bu kolaylıktan yararlanacaklar. Yüzde 3 faizle borçları ertelenecek. Türkiye genelinde 860 bin çiftçimiz yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ve TTK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden veya hesap devrinden itibaren yüzde 3 faiz uygulanacak.



Karar 23 Ağustos 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.