Çift rahimli kadın ikiz doğurdu

ABD'nin Michigan eyaletinde çift rahimli bir kadın, her iki rahimden birer olmak üzere ikiz kız bebeği dünyaya getirdi.



Mining dergisiyle ve WLUC-Televizyonu, Sarah Reinfelder adlı kadının önceki gün Marquetta Hastanesi'nin sezaryen bölümünde normalden 7 hafta önce doğan bebeklerinin sağlıklı olduğunu belirtti.



Doktorlar, 21 yaşındaki kadının "uterus didelphys" (çift rahimli) olduğunu, ikiz doğumunun nadiren rastlanan olay konumunda bulunduğunu hatırlatarak, farklı boyutlardaki rahimlerin büyük olanından ikizlerden büyüğünün alındığını söyledi.



Marquetta Hastanesi doktorlarından Connie Hedmark ve Breanna Pond, ikizlerden ilk olarak Kaylin Joy'un dünyaya geldiğini, ardından da Valerie Marie'nin doğduğunu belirterek, Marie'nin 450 gram, Kaylin Joy'un ise 1,780 gram olduğunu ifade etti.



Neonatolojist Julie Frei, akciğerleri tam olarak gelişmemiş ikizlerin 3 ya da 4 hafta daha hastanede kalacağını söyledi.

