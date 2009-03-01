T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çift rahimli kadın ikiz doğurdu

ABD'nin Michigan eyaletinde çift rahimli bir kadın, her iki rahimden birer olmak üzere ikiz kız bebeği dünyaya getirdi.

01 Mart 2009 02:00

ABD'nin Michigan eyaletinde çift rahimli bir kadın, her iki rahimden birer olmak üzere ikiz kız bebeği dünyaya getirdi.

Mining dergisiyle ve WLUC-Televizyonu, Sarah Reinfelder adlı kadının önceki gün Marquetta Hastanesi'nin sezaryen bölümünde normalden 7 hafta önce doğan bebeklerinin sağlıklı olduğunu belirtti.

Doktorlar, 21 yaşındaki kadının "uterus didelphys" (çift rahimli) olduğunu, ikiz doğumunun nadiren rastlanan olay konumunda bulunduğunu hatırlatarak, farklı boyutlardaki rahimlerin büyük olanından ikizlerden büyüğünün alındığını söyledi.
 
Marquetta Hastanesi doktorlarından Connie Hedmark ve Breanna Pond, ikizlerden ilk olarak Kaylin Joy'un dünyaya geldiğini, ardından da Valerie Marie'nin doğduğunu belirterek, Marie'nin 450 gram, Kaylin Joy'un ise 1,780 gram olduğunu ifade etti.
 
Neonatolojist Julie Frei, akciğerleri tam olarak gelişmemiş ikizlerin 3 ya da 4 hafta daha hastanede kalacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24