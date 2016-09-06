Çift kol nakilli Cihan Topal jimnastiğe başladı

Akdeniz Üniversitesi'nde, 2010 yılında çift kol nakli yapılan 36 yaşındaki Cihan Topal, yeni kollarıyla jimnastik çalışmalarına başladı.

DHA'nın haberine göre, Aydın'ın Umurlu Beldesi'nde 2008 yılında tarlada çalıştığı sırada iki kolunu mısır slanj makinesine kaptıran Cihan Topal'a, Milas'ta geçirdiği kaza nedeniyle yaşamını yitiren 23 yaşındaki Fatih Demirel'in bağışlanan kolları nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Eylül 2010'da düzenlenen operasyonla Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi olarak tarihe geçen Topal, tüm ihtiyaçlarını kendi başına giderebilir hale geldi. Kollarının daha da güçlenmesi için tedavisini aksatmadan sürdüren Topal, paralel bar kullanarak kollarını ve vücudunun üst bölümlerini güçlendirmek amacıyla jimnastiğe başladı.

6 yıl önce kaybettiği kollarına yeniden kavuştuğunu ve tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir hale geldiğini söyleyen Cihan Topal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kontrollerinin sürdüğünü, kollarının yeniden güçlenip tam sağlıklı hale gelmesi için tüm imkanlardan faydalandığını, normal bir insan gibi yaşayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Pipetle çay içiyordum"

Topal, 6 yıl önce Umurlu'da kahveye gittiğinde çay içmek için arkadaşlarımdan yardım istediğini, bunu pipetle içebildiğini anlatırken, şöyle konuştu:

"Şimdi bardağı tutup şekerini karıştırıp, çayımı kendim yudumluyorum. 2 elimi de rahatlıkla kullanabiliyorum. Paralel bar çalışması da yapıyorum. Sallanma, kol ve vücut güçlendirici hareketleri rahatlıkla yapabiliyorum. Bunun dışında, ilerleyen aylarda barları daha rahat kullanabileceğim."

Nakil bekleyenler arıyor

Türkiye'nin dört yanından arayan hastaların kol nakillerinin yapılıp yapılmadığını sorduğunu söyleyen Topal, bağışçı sayısının artması gerektiğini, bunun için de insanları bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nde kol ve yüz naklinin yapılabildiğini, ancak donör olmadığı için sıkıntı yaşadığını anlatan Topal, şöyle dedi:

"Bağışçı aile olmadığı için son dönemde kol nakilleri yapılamadı. Bağışçı olduğu an bu nakiller yapılacaktır. Önemli olan halkımızın biraz daha duyarlı olması. Bildiğim kadarıyla nakil bekleyen en az 300 hasta var. Çoğu da beni arayıp bilgi almak istiyor. Hepsiyle iletişim kurup bilgilenmeleri için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bunların sağlığına kavuşabilmesi için organ bağışlarının yapılması lazım. Bugün bu durum bizim başımızda ancak yarın herkesin başına gelebilir. Ne kadar çok organ bağışı yapılırsa, o kadar bu hastalara ışık olunur. Ben yüzüm dahil bütün organlarımı bağışladım."