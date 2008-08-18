Çift bayanlar Williams kardeşlerin

Olimpiyat Tenis Merkezi Kortları'ndaki oyunların tenis müsabakalarının son gününde, 2 numaralı seribaşı Serena ve Venus Williams, finalde 4 numaralı seribaşı İspanyol Anabel Medina Garrigues-Virginia Ruano Pasqual çiftini, 66 dakika süren mücadelenin ardından, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

Williams kardeşler, maçta toplam 6 ''ace'' yaparlarken, İspanyol çift ise ''ace'' yapma başarısını gösteremedi. Serena ve Venus Williams, Sydney-2000'de de çift bayanlarda altın madalyanın sahibi olmuşlardı. Çift, olimpiyatlarda bugüne dek yaptıkları 10 maçta yenilgi yüzü görmediler.



Çift bayanlarda günün diğer maçında ise Çinli Yan Zi ve Zheng Jie çiftiyle Ukraynalı Alona ve Katerina Bondarenko bronz madalya için mücadele etti. Çinli raketler, her iki seti de 6-2'lik skorlarla alarak maçtan 2-0 galip ayrıldılar ve ülkelerine bronz madalya kazandırdılar. Bu madalya, Çin'in olimpiyat oyunları tarihinde teniste aldığı 2. madalya oldu. Aynı çift, Atina-2004'te altın madalyanın sahibi olmuştu.