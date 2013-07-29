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Yaşam

Çift başlı kaplumbağaların artık Facebook sayfası var

San Antonio Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Thelma ve Louise'i Facebook sayfasından takip edebileceğini söyledi

29 Temmuz 2013 10:27

ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya gelen ve kısa sürede ünü sınırları aşan iki başlı su kaplumbağasının artık kendi Facebook sayfası var.

San Antonio Hayvanat Bahçesi yetkilileri, geçen ay dünyaya gelen dişi kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayranlarının Thelma ve Louise'i, Facebook sayfasından takip edebileceğini söyledi.

Facebook sayfasında, adını Oscar ödüllü Thelma ve Louise filminden (1991) alan kaplumbağanın fotoğrafları ve başlardan birinin (Thelma) diğeriyle (Louise) hayali sohbetleri yer alıyor.

Hayvanat bahçesindeki Friedrich Akvaryumu'nda kalan kaplumbağa 18 Haziran'da yumurtadan çıkmıştı.

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