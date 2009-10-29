Cide'de balıkçılara büyük sürpriz

Cide ilçesinde, denizin kıyı kesiminde ağlarına balık yerine ayı takılan balıkçıların bulunduğu teknenin sahibi, yaşadıkları şaşkınlık ve korku dolu anları anlattı.









"Bayramoğlu" adlı balıkçı teknesinin sahibi 53 yaşındaki Rafet Türkan, 29 yıldır Cide’de balıkçılık yaptığını belirterek, bir süre önce 4 arkadaşıyla Karadeniz’de balığa çıktıklarını söyledi.

Cide ile İnebolu ilçeleri arasında Şaraltı mevkisinde "balığın yakamozunu gözetlemeye başladıklarını" ifade eden Türkan, şöyle devam etti:

"Kıyıya yakın kesimde arkadaşlar bir yakamoz gördü. Biz de bunun üzerine balık var zannederek yakamozun etrafına ağ attık, yakamozun etrafını sardık. Ağı toplarken büyük ağırlık hissettik ve çok sayıda balık tuttuğumuzu zannederek sevindik. İyice çektiğimizde, ağda çırpınan kocaman bir hayvan gördük. Gecenin karanlığının da etkisiyle hepimiz ürperdik, ürktük, korktuk. Daha sonra, çırpınan şeyin ayı olduğunu fark ettik. Bu sırada ayı, ağı parçalamaya başladı. Biz de ağın bir kısmını kestik. Böylelikle tekne ile ağın irtibatını kopardık. Bu sırada ayı da ağdan kurtularak yüzerek karaya çıktı. Ardından da denize sıfır olan ormanlık bölgeye girerek gözden uzaklaştı."

Türkan, yaşadıkları şaşkınlık ve korku dolu anları ömrü boyunca unutmayacağını belirterek "Bunca yıllık balıkçıyım. Ağlarımıza ilk kez ayı takıldı" ifadesini kullandı. Rafet Türkan, Bartınlı balıkçıların verdiği ilk bilgilerde soy ismi ile, sahibi olduğu teknenin isminin birbirine karıştırıldığını sözlerine ekledi.