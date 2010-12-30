-CİDDE'DE YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ CİDDE (A.A) - 30.12.2010 - Cidde'de dün akşamdan beri başlayan yağmurlar hayatı felç etti. Bu sabah saatlerinde şiddetlenen yağmur sonrası cadde ve sokaklarda ağaçlar, caddelerde trafik lambaları yıkıldı ve trafikte özellikle küçük araçlar yollarda mahsur kaldı. Kanalizasyon alt yapısı konusunda ciddi sorunların bulunduğu Cidde'de sular caddelerde ve sokaklarda birikince vatandaşlar trafiğe çıkmamayı tercih etti. Haftalık tatilin perşembe ve cuma günü oluşu nedeniyle okulların tatilde bulunduğu güne rastlaması büyük kazaların meydana gelmesini önledi. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl aynı mevsimde Cidde ve Mekke'de şiddetli yağışlardan 120 kişiye yakın insan hayatını kaybetmişti. Cidde'deki kanalizasyon sorunu nedeniyle Riyad yönetimi Cidde belediyesindeki sorumlular hakkında dava açmış ve olay mahkemede sonuçlanmıştı.