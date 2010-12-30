T24 LogoT24 Logo
Dünya

CİDDE'DE YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ CİDDE (A.A)

30 Aralık 2010 20:41

-CİDDE'DE YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ CİDDE (A.A) - 30.12.2010 - Cidde'de dün akşamdan beri başlayan yağmurlar hayatı felç etti. Bu sabah saatlerinde şiddetlenen yağmur sonrası cadde ve sokaklarda ağaçlar, caddelerde trafik lambaları yıkıldı ve trafikte özellikle küçük araçlar yollarda mahsur kaldı.  Kanalizasyon alt yapısı konusunda ciddi sorunların bulunduğu Cidde'de sular caddelerde ve sokaklarda birikince vatandaşlar trafiğe çıkmamayı tercih etti. Haftalık tatilin perşembe ve cuma günü oluşu nedeniyle okulların tatilde bulunduğu güne rastlaması büyük kazaların meydana gelmesini önledi.  Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl aynı mevsimde Cidde ve Mekke'de şiddetli yağışlardan 120 kişiye yakın insan hayatını kaybetmişti. Cidde'deki kanalizasyon sorunu nedeniyle Riyad yönetimi Cidde belediyesindeki sorumlular hakkında dava açmış ve olay mahkemede sonuçlanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24