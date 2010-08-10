-CİDDE UÇAĞINA ASILSIZ BOMBA İHBARI İZMİR (A.A) - 10.08.2010 - İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Cidde'ye umre yolcularını götürecek uçağa asılsız bomba ihbarı yapıldı. Çelebi Havayolları tarafından umre ziyareti için yurt dışından kiralanan jumbo jet uçağında bomba olduğu yönünde ihbar üzerine uçaktaki yolcular tahliye edildi. Tahliye sonrası bomba uzmanı ekipleri, özel eğitimli köpeklerle uçakta arama yaptı. Yaklaşık iki saat süren aramanın ardından uçakta bomba bulunmadığı, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Yolcuların yeniden alındığı uçağın 18.30'da Cidde'ye havalanmasının planlandığı belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.