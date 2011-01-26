-CİDDE SULAR ALTINDA CİDDE (A.A) - 26.01.2011 - Suudi Arabistan'da haftalardır aralıklı olarak yağan yağmur sonucu Cidde kentinde bugün ana ve tali yollar tamamen sular altında kaldı. Yüzlerce araç sular altında mahsur kalırken, birçok kişi helikopterlerle kurtarılmaya çalışılıyor. Cidde'deki Filistin caddesinde bazı Türk ailelerinin de helikopterlerle kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Mekke-Cidde, Cidde-Medine yolları aşırı yağmurlardan tamamen trafiğe kapandı, yollarda araçlarda mahsur kalan yüzlerce kişi yüksek yerlere çıkmaya çalışıyor. Telefon şirketleri vatandaşları dışarıya çıkılmaması için mesajlarla uyararak can kaybını önlemeye çalışıyor. Merkezi Cidde'de bulunan İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) binası da aşırı yağışlardan etkilendi. Elektrik ve internet bağlantısı kesildi. İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun, Cidde'den İran'a gitmek için haavaalanına ulaşmak için yola çıktığı, ancak yolların sular altında kalmasından dolayı ikametgahına zorlukla ulaştırılabildiği bildirildi. İKT'de çalışan onlarca Türk personelin de araçları yollarda mahsur kaldı. Şu ana kadar can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, sivil savunma kurtarma ekipleri yoğun çaba içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.