Cicişlerden yılbaşı gecesi pozu

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - Esra ve Ceyda kardeşler, Yenikoy 'Hattat Villaları Cafe & Restaurant'ta gerçekleşen İstek Vakfı öğrencilerinin düzenlediği 'I Love College' partisinde DJ performanslarıyla yer aldı.<br /></strong><br /><img alt="Cicişlerin yeni yıl gecesi" src="http://im.haberturk.com/galeri/2012/01/01/411629/2b43ca962f16f7db349dbb39a3342597_k.jpg" /><br /><strong><br />Cicişlere büyük bir ilgi vardı. Esra ve Ceyda kardeşler verdikleri pozları Twitter'da paylaşmayı ihmal etmediler.<br /></strong><br /><img alt="Cicişlerin yeni yıl gecesi" src="http://im.haberturk.com/galeri/2012/01/01/411629/6c1f434fc934e73b0d153cacfbe46f6a_k.jpg" /><br /><br /><br /><strong>Öğrenciler coştu.<br /></strong><br /><img alt="Cicişlerin yeni yıl gecesi" src="http://im.haberturk.com/galeri/2012/01/01/411629/578d909df0921184870b748c5aec08c6_k.jpg" /><br /><br /><br /><br />