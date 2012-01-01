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Cicişlerden yılbaşı gecesi pozu

Esra ve Ceyda kardeşlere ilgi tavan yaptı...

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Esra ve Ceyda kardeşler, Yenikoy 'Hattat Villaları Cafe & Restaurant'ta gerçekleşen İstek Vakfı öğrencilerinin düzenlediği 'I Love College' partisinde DJ performanslarıyla yer aldı.

Cicişlerin yeni yıl gecesi

Cicişlere büyük bir ilgi vardı. Esra ve Ceyda kardeşler verdikleri pozları Twitter'da paylaşmayı ihmal etmediler.

Cicişlerin yeni yıl gecesi


Öğrenciler coştu.

Cicişlerin yeni yıl gecesi



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