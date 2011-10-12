Cicişler mahkemede





T24- Sunucu Ceyda ve Esra Ersoy kardeşlerin, bir operasyon kapsamında gözaltına alındıkları sırada görevli polis memuruna hakaret ettikleri ve yaralanmasına sebep oldukları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.





İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ceyda Ersoy ve Esra Ersoy ile şikayetçi polis memuru Derya Dilara Y. katıldı. Duruşmada ifade veren Ceyda Ersoy, iddianamede anlatılanların bir kısmının doğru olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bir operasyon kapsamında gözaltına alınıp emniyete götürüldük. Burada lavaboya gitmek istedik. Şikayetçi polis memuru eşliğinde lavaboya gittik. Bu sırada kardeşim Ceyda, elindeki peçeteyi düşürdü. Almak için eğildiğinde polis memuru diğer yerdeki peçeteleri de almasını istedi. Kardeşim alamayacağını söylemesi üzerine polis kapıyı kapattı ve kardeşime saldırdı. Ben de kardeşimi koruma amaçlı engel olmaya çalıştım. Ancak bana da saldırdı ve beni darp etti.







Polis memuru bize ’Daha 4 gün buradasınız’ diyerek bizi itti. Ardından fenalaşıp bayıldım. Ben kesinlikle darp etmediğim gibi hakaret de etmedim. Asıl şikayetçi biziz." Ceyda Ersoy, emniyette verdiği ifadesindeki bazı beyanlarını kabul etmeyerek, "Psikolojim bozuktu. Okumadan imzaladım" dedi.





Sanık Esra Ersoy da olayın ablasının anlattığı şekilde meydana geldiğini belirterek, şikayetçi polis memurunu kesinlikle darp etmediğini ve hakaret içeren sözler söylemediğini iddia etti.





Şikayetçi Derya Dilara Y. ise 8 yıldır polis memuru olarak görev yaptığını ifade ederek, "Sanık beyanlarına katılmıyorum. Kesinlikle anlattıkları gibi davranmadım. Ayrıca görevli arkadaşlarımın da tanık olarak dinlenmesini istiyorum" diye konuştu.





Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ceyda Ersoy ve Esra Ersoy kardeşlerin "görevli memura hakaret" ve "basit yaralanma" suçlarından ayrı ayrı 3’er yıl hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

