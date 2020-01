-Çiçek: Teraziyi denkleştirmek lazım TBMM (A.A) - 06.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak'a, ''Ticaret hacmine baktığımızda bizim terazi aşağıda, sizinki yukarıda duruyor. Bunu denkleştirmek lazım. Adaletli bir ticaret hacmini ortaya koymamız lazım'' dedi. Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak ile görüşen Çiçek, Türkiye ile Kore'nin aynı kıtanın iki ayrı ucunda bulunduğunu, aralarındaki fiziki uzaklığa rağmen gönül olarak birbirine yakın olduklarını söyledi. İki ülkenin yaşadığı bazı acılar ve hatıraları bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, ''Aramızda çok yönlü güzel ve samimi ilişkiler var. Bunun gelişmesi, hem iki ülkenin yararınadır hem de bulunduğumuz bölgede ortak çabalar açısından önemlidir'' diye konuştu. İki ülke halkı arasındaki ne kadar güzel ilişkiler bulunduğunu, Kore'ye yaptığı ziyaretlerde gördüğünü anlatan Çiçek, Dünya Futbol Şampiyonası sebebiyle 15 gün kaldığı Kore'de Türk takımına gösterilen yakınlığı güzel bir hatıra olarak andığını belirtti. Kore halkının Van depreminde Türkiye'ye gösterdiği ilgiye teşekkür eden Çiçek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ilişkileri daha anlamlı kıldığını vurguladı. -''Kardeş ülke...'' Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak da iki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunu ziyareti sırasında bizzat gördüğünü belirtti. Kore Anıtı'nda savaşa katılan yaşlı gazilerle sohbet ettiğini anlatan Myung-Bak, ''Kore Savaşı sırasında bir Türk askeri şehit olmuş, onun küçük çocuğu şimdi 50 yaşını aşmış. Anne ise çok yaşlı. Kendileriyle orada görüştüm. Ben bunu görünce iki ülke ilişkisinin kan kardeş ilişkisi olduğunu hissettim'' dedi. Etraflarındaki ülkelere ''dost ülke'', Türkiye'ye ise ''kardeş ülke''olarak hitap ettiklerini anlatan Myung-Bak, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 55. yılı olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin stratejik ilişkilere dönüşmesine dair dokümanlara imza attıklarını kaydeden Myung-Bak, ''Bugün attığımız adımla, stratejik ortaklık ilişkilerine uygun olarak iki ülkenin ilişkilerinin her boyutta daha da güçleneceğine inanıyorum'' diye konuştu. Myugn-Bak, Türkiye'nin ekonomik alanda büyük hamle yaptığını, uluslararası toplumda öncü rol üstelendiğini belirterek, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti. İki ülke ilişkilerinde parlamentoların ilişiklerin de önem kazanacağına işaret eden Myung-Bak, ülkesine döndüğünde Meclis Başkanı ile görüşeceğini, iki ülke meclisi arasındaki ilişkilerin güçlenmesi konusundaki görüşlerini kendisine ifade edeceğini söyledi. -''Her Türk vatandaşının evinde bir Kore malı vardır''- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kore ile ilişkilerin üzerinden 55, Kore Savaşı üzerinden 62 yılın geçtiğini hatırlatarak, aradan geçen sürede ilişkilerimizin stratejik ortaklık düzeyine yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileriye götürülmesi için bir çok fırsat olduğuna dikkati çeken Çiçek, şöyle konuştu: ''Askeri, savunma, enerji ve başka alanlarda Türkiye fırsatlar ülkesidir. Karşılıklı olarak yapılacak çok iş var. Ben Adalet Bakanıydım; teraziye bakarım. Ticaret hacmine baktığımızda bizim terazi aşağıda, sizinki yukarıda duruyor. Bunu denkleştirmek lazım. Yoksa çok adil olmaz. Adaletli bir ticaret hacmini ortaya koymamız lazım. Neredeyse her Türk vatandaşının evinde bir Kore malı vardır. Sizinkinde ne kadar var onu bilemem. Onun için bu açığı bir şekilde dengelememiz lazım ki daha ileri bir noktaya gitsin. Herhalde stratejik ortaklığın temelinde birlikte kazanmak vardır. Hükümetler düzeyinde sürdürülen görüşmelere Parlamentolar olarak katkı vermeye hazırım. Parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirmemiz başka alanlarda da bu işlerin daha yoğun sürdürülmesi açısından önem arz edecek. İki dost, aralarında sorun bulunmayan, ortak hatıraları paylaşan ülkelerin daha yoğun işbirliği içinde olmasında, ilişkileri çeşitlenmesinde ve adalet ölçüleri içinde bu ortaklığı daha kalıcı kılmasında, hem iki ülkenin hem de bölgede olup bitenler açısından fayda var.'' Türkiye'nin bölgesinde güvenli ülke olduğunu belirten Çiçek, iki ülkenin hem birbiriyle hem de birlikte 3. ülkelere iş yapma imkanı olduğunu söyledi. Çiçek'in ''Bütün mesele terazide...'' demesine Myung-Bak, ''Ben bu terazi üzerinden kalkacağım'' karışılığını verdi. Çiçek, ''Siz kalkmayın, bu tarafa bir şeyler koyarsanız kendiliğinden kalkar'' demesi, gülüşmelere yol açtı.