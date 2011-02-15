-ÇİÇEK'TEN TAZİYE ZİYARETİ AFŞİN (A.A) - 15.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Ruşen Demir ile halen ulaşılamayan Aydoğan Polat, Adnan Demir ve Tuğran Gökhan'ın ailelerini ziyaret etti. Çöllolar açık kömür üretim sahasında 10 Şubat'ta yaşanan göçükte hayatını kaybeden Ruşen Demir'in Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evine giden Çiçek, dozer operatörünün babası Osman Demir ve yakınlarına başsağlığı diledi. Çiçek, taziye ziyaretinin ardından heyelanda kaybolan Aydoğan Polat ve Adnan Demir'in ailelerini ziyaret etti. Çiçek, ziyaretleri sırasında Aydoğan Polat ve Adnan Demir'in aileleri ve yakınlarına göçük alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi, kayıpların bulunması için devletin, hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini anlattı. Kayıp Tuğran Gökhan'ın babası Şevki Gökhan ile evlerinin önünde kurulu çadırda bir araya gelen Çiçek, gözü yaşlı babayla bir süre sohbet etti. Baba Şevki Gökhan, olay nedeniyle kimseye kızgınlıkları ve kırgınlıkları olmadığını söyledi. Şevki Gökhan, ''Oğlum inşallah şehittir. O, inançlı ve imanlı biriydi, Allah'ın yolundaydı. Ben şehit olduğuna inanıyorum. Allah devlete, millete zeval vermesin. Çocuğumun kaderi böyleymiş, böyle oldu'' dedi. Çiçek'in ziyaretlerine TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Afşin Kaymakamı Faik Arıcan ile Maden İş Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan da katıldı.