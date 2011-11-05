-Çiçek'ten STK'lara ''Anayasa'' çağrısı TBMM (A.A) - 05.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, e-posta adresleri bulunan 14 bin 593 derneğe mesaj göndererek, yeni anayasa yapım sürecine aktif katılım çağrısında bulundu. Çiçek, mesajda ayrıca, e-posta adresi bulunmayan derneklere de yeni anayasa web (yenianayasa.tbmm.gov.tr) sayfası üzerinden 31 Aralık'a kadar görüşlerini Anayasa Uzlaşma Komisyonuna bildirmelerini istedi. Mesajda, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın, kabul edildiği günden itibaren siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve toplumun farklı kesimleri tarafından eleştirildiği ifade edildi. 1982 Anayasası'nın, bugüne kadar yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen üzerindeki ''askeri vesayet gölgesini'' ve ''darbe anayasası'' imajını atamadığını ve halk tarafından benimsenmediğini belirten Çiçek, şöyle devam etti: ''Yeni anayasa ihtiyacı özellikle, 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinden önce siyasi partilerimiz tarafından yoğun bir şekilde gündeme getirilmiştir. Toplumda oluşan yeni anayasa beklentisine karşılık vermek amacıyla Meclis Başkanlığı tarafından somut bir adım atılmış ve TBMM'de temsil edilen 4 siyasi parti grubundan üçer üyenin katılımıyla Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştur. Benim başkanlığımdaki komisyonda AK Parti'den Ahmet İyimaya (Ankara), Mustafa Şentop (İstanbul) ve Mehmet Ali Şahin (Karabük); CHP'den Bedii Süheyl Batum (Eskişehir), Rıza Mahmut Türmen (İzmir) ve Atilla Kart (Konya); MHP'den Tunca Toskay (Antalya), Oktay Öztürk (Erzurum) ve Faruk Bal (Konya); BDP'den de Ayla Akat Ata (Batman), Altan Tan (Diyarbakır) ve Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) yer almaktadır.'' Komisyonun, 19 Ekim 2011 Çarşamba günü ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladığını anlatan Çiçek, ''Amacımız, 1982 Anayasasının 'yasakçı' ve 'vesayetçi zihniyeti'nden uzak, vatandaş odaklı, özgürlükçü ve demokratik temsil esasına dayanan, hepimizin içinde kendisini bulacağı, 'işte benim anayasam' diyebileceği bir anayasa yapmaktır'' görüşünü ifade etti. Ortak aklı harekete geçirerek ve uzlaşı kanallarını açık tutarak anayasa yapım sürecini başarı ile sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Çiçek, bunu başarabilmek için de sivil toplum kuruluşlarının desteğinin ve aktif katılımının hem çok gerekli ve hem de çok önemli olduğu kanaatinde olduğunu belirtti. Yeni Anayasa konusundaki çalışmalar kapsamında oldukça zengin içerikli bir web sayfası (yenianayasa.tbmm.gov.tr)hazırladıklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti: ''Web sayfasında 1876'dan bugüne anayasa metinleri; 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler, bunların komisyon raporları ve Genel Kurul tutanakları; siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan anayasa taslakları, raporları; dünya anayasaları; basında çıkan haber ve yorumlar; anayasa ve anayasa yapım sürecine ilişkin bağlantılar ile Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgiler yer almaktadır. Web sayfasının en önemli özelliği vatandaşların internet üzerinden görüş bildirmelerine imkan sağlanmasıdır. Yeni anayasaya ilişkin düşünce ve önerilerinizi 31 Aralık 2011 tarihine kadar 'Görüşler' kısmından bize iletebilirsiniz. Gelen görüşler tasnif edildikten sonra bütün komisyon üyesi milletvekillerinin bilgisine sunulacaktır. Sizlerden beklentimiz, yeni anayasa yapım sürecini aktif olarak takip edip gelişmeleri mümkün olduğunca üyelerinizle paylaşmanız, süreçte etkin rol almanız, görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizdir. Toplumun bütün kesimlerince benimsenecek daha katılımcı, şeffaf ve demokratik bir anayasa dileğiyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum.'' Yeni anayasa için oluşturulan web sayfasında, Meclis Başkanı Çiçek'in anayasa konusunda yaptığı toplantıların tutanaklarına da yer veriliyor.