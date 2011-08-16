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Politika

Çiçek'ten Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye ziyaret ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 17:18

-Çiçek'ten Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye ziyaret ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.  CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanlığında görüşecek. Açıklamada, saat 11.00'deki görüşmenin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in istemi üzerine gerçekleşeceği belirtildi.  Bu arada, Çiçek'in daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de TBMM'de bir araya geleceği öğrenildi. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşecek görüşme saat 14.00'te yapılacak.

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