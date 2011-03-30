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Politika

ÇİÇEK'TEN HSYK KARARNAMESİ YORUMU ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 17:48

-ÇİÇEK'TEN HSYK KARARNAMESİ YORUMU ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, HSYK kararnamesiyle gerçekleşen görev değişikliklerine ilişkin, ''Türkiye'de kişiye göre yargılama yapılıyorsa bu yargı adına zaten felakettir. Neticede yargılama hukuka göre yapılır. Gelen her kişi de hukuku uygular, uygulamak mecburiyetindedir'' dedi. Çiçek, katıldığı Ankara Ticaret Odası Genişletilmiş Olağan Meclis Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasıyla özel yetkilerinin alınmasının ''Ergenekon soruşturmasının'' seyrini nasıl etkileyeceği yönündeki sorusu üzerine Çiçek, kendisinin konuyla ilgili verdiği cevabın  bilindiğini söyledi. ''Yargısal bir işlemle ilgili idareden birine, bakanlardan birine, siyasetçiye sorarsanız 'yargı siyasallaşıyor' diye bir daha şikayet etme hakkınız olmaz'' diyen Çiçek, herkesin kendi işini yapması gerektiğini ifade etti. Çiçek, şunları söyledi: ''Hükümet kendi işine bakar, yargı kendi işine bakar, yargının yaptığı işle sorulması gereken bir soru varsa, yorumlanması gereken bir konu varsa onu yine yargıya sorun. Onun işin bize, bizim işimizi oraya sorduğunuz takdirde Türkiye'de her iş karışıyor. Ondan sonrada bir daha işin içinden çıkamıyoruz. Neticede orada görev yapmış olan bir kısım yargı mensupları bir görev değişikliği yapılmış. Kişiye göre Türkiye'de yargılama yapılıyorsa bu yargı adına zaten felakettir. Neticede yargılama hukuka göre yapılır. Gelen her kişi de hukuku uygular, uygulamak mecburiyetindedir. Eğer hukuku uygulanırken hata yapıyorsa bunu düzeltmenin yolu da kanun yollarıdır. Neticede Yargıtaya kadar gider orası da düzeltir.''

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