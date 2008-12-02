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Çiçeklere suç duyurusu!

Diyarbakır'da orta refüje çiçeklerle yapılan yıldızın PKK'nın amblemini yansıttığı gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.

02 Aralık 2008 02:00

Diyarbakır'da merkez Yenişehir İlçe Belediyesi'nin orta refüje yaptığı düzenleme sırasında çiçeklerle yapılan yıldız terör örgütü PKK'nın amblemini yansıttığı gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.

DTP'li Yenişehir Belediye Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki düzenleme çalışmaları sırasında orta refüje çiçeklerle yıldız figürü yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıldızın PKK'yı simgeleyen sözde flamalarda yer alan yıldızı simgelediği ve terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, savcılığa teslim ettiği dosyaya fotoğraf ve görüntü kayıtlarını da eklerken suç duyurusunda, ’terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçe gösterildi.


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