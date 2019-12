Çiçek’in damadına 'ihalesiz 2 milyonluk iş'

CHP'li Ayhan, Cemil Çiçek’in, damadı ve kızının sahip olduğu bir şirkete ihalesiz 2 milyon TL’lik iş verildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Ayhan “Söz konusu haberde; ‘TOKİ’ nin Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki tamir işlerini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’ in damadı ve kızının sahip olduğu ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şirketine 23 Mart 2009’da ihaleye çıkmadan götürü bedelle KDV dahil 1.8 milyon TL’ye verdiği; inşaat alanında hiçbir iş bitirmesinin olmadığı ortaya çıkan şirketin, söz konusu işi taşeron firmaya 300 bin liraya yaptırarak, 1,5 milyon lira bir kazanç elde ettiği’ yer almıştır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucucu ulu önder M. Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin temel değerleri, ulusal kimliği, ülkemizin kaynakları AB’ne ayar kisvesi altında tartışılır ve aşındırılırken, ülkenin dört bir yanından gelen ‘yolsuzluk, usulsüzlük, zimmet’ gibi suçlara ilişkin mücadele etme anlayışı her nedense AKP hükümetinin 7 yıldır gündemine gelememiştir“dedi. Ayhan, soru önergesinde Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

“Ankara Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaat İşi Geçici Kabul Heyeti’nin tutanağına göre; inşaattaki eksikliklerin 495 bin lira olduğunun tespit edilmiş olmasına karşın, 2 ay gibi bir süre içinde aynı işin 3-4 kat fazlasına ihale edilmesinin hukuka, ahlaka ve etik kurallara uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Avrupa Konseyi'nde Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin 31 Mart - 4 Nisan 2008 tarihleri arasında hazırladığı yolsuzluk raporunun yayınlanmasına hükümetin izin vermediği iddiaları doğru mudur? 7 yıldır yolsuzluklarla ilgili olarak mahkemelerde kaç dava açılmıştır? Bu davaların sonuçları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? Seçim öncesinde yolsuzlukla mücadele konusunda büyük vaatlerde bulunarak işbaşına gelen AKP hükümetinin 7 yıldan bu yana ‘Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nu çıkartamamış olması konunun önemini yitirmesinden mi, yoksa iddia edildiği üzere kamu kaynaklarının yandaşlara aktarılmak istenmesinden mi kaynaklanmaktadır? “