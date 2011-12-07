-Çiçek: AB'nin ciddi sorumluluğu var TBMM (A.A) - 07.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kıbrıs'ta barışın tesis edilememesinde, problemli ve kendi iç sorunlarını çözememiş bir ülkeyi üyeliğe kabul eden AB'nin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Cemil Çiçek, KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ü makamında kabul ederek, bir süre görüştü. Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türk tarafının Ada'da kalıcı bir barış için elinden geleni yaptığını ve her türlü fedakarlığı gösterdiğini ifade etti. Rum tarafı ve destekçilerinin bu fedakarlığın kıymetini anlamadığından yakınan Çiçek, şöyle devam etti: ''AB, 26 Nisan 2004'te verdiği sözün arkasında hala durmadı. Sözünde durma bir çağdaş değer ise maalesef AB, bu manada verdiği sözde durmadı. Tecrit halen devam ediyor. İşin bu kısmını bir türlü görmek istemiyorlar. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında dönem başkanlığı üstlenmiş olması halinde Türkiye-AB ilişkileri de donma noktasına gelecektir. Bunun sorumlusu da işi bu noktaya getirenlerdir. Biz, 'adil ve kalıcı barış' diyoruz. Bunun sürekli bir barış olması lazım. Bunun için de orada siyasi eşitlik temeline dayalı, iki ayrı toplum, iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi var. Barış olacaksa bu sütunlar üzerine inşa edilmesi lazım. Değilse azınlık muamelesine tabi... KKTC'nin eski günlere dönmesini mümkün kılacak bir anlaşmaya siz de razı olmazsınız, bizim de gönlümüz razı olmaz. Ümit ederiz ki sağduyu galip gelir.'' İç politika münasebetiyle, başka türlü kışkırtmalarla Rum tarafının Doğu Akdeniz'de bir kısım rahatsız edici kararlar içerisinde olduğunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Çiçek, ''Türkiye de bu emrivakiye gerekli cevabı verir. Biz bu emrivakileri kabul etmeyiz'' dedi. ''Bu bölgenin bir barış ve istikrar bölgesi olması herkesi menfaatinedir'' diyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu nedenle, siz, biz el birliğiyle bu işi bir noktaya götürmeye çalışırız. Esas olan tabii, KKTC'nin gelişmesini sürdürmesi, reformlarını sürdürmesi ve Türkiye ile birlikte hayata geçirdiği projelerin bir an evvel nihayetlenmesidir. Bunların başında gelen 'Barış Suyu Projesi' önemlidir. Benim de siyasi hayatımda heyecanlanarak takip ettiğim ve belli bir noktaya gelmesine katkı verdiğim bir projedir.'' KKTC Başbakanı İrsen Küçük de konuşmasında, anavatan Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde devam ettiğini vurgulayan Küçük, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ekonomide aldıkları tedbirlerin meyvesini toplamaya başladıklarını belirten Küçük, kalkınma sürecinin geçen yıldan itibaren artıya döndüğünü anlattı.