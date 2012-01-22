T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiçek YHT'yi tercih etti KONYA (A.A)

22 Ocak 2012 19:40

-Çiçek YHT'yi tercih etti KONYA (A.A) - 22.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Türkiye Konuşuyor'' toplantısına katılmak için geldiği Konya'dan ayrıldı. Çiçek, beraberindeki Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya gitti. Çiçek ve beraberindekileri garda, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Milletvekili Mustafa Kabakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve öteki ilgililer uğurladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24