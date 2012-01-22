-Çiçek YHT'yi tercih etti KONYA (A.A) - 22.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Türkiye Konuşuyor'' toplantısına katılmak için geldiği Konya'dan ayrıldı. Çiçek, beraberindeki Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'ya gitti. Çiçek ve beraberindekileri garda, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Milletvekili Mustafa Kabakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve öteki ilgililer uğurladı.