T24 LogoT24 Logo
Politika

ÇİÇEK: ''YENİ SAYFA AÇILIR'' TBMM (A.A)

23 Eylül 2010 19:52

-ÇİÇEK: ''YENİ SAYFA AÇILIR'' TBMM (A.A) - 23.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, BDP Genel Başkanı Sehalattin Demirtaş ile görüşmesini, ''olağan, olması gereken, geçmişte de zaman zaman yapılmış bir görüşme'' olarak nitelendirdi ve ''Bu diyaloğun devam etmesinde fayda görüyoruz. Umut ediyoruz ki yeni sayfa açılmış olur'' dedi. Çiçek, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile yaptıkları görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın açıklamasını tamamlamasını bekleyen Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile gazetecilerin karşısına çıkarak, görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Çiçek, görüşmelere çok fazla özel bir anlam yüklemenin doğru olmadığını belirterek, ''Görüşmeden hemencecik her şeyin çözüldüğü, çözüleceği veya çözülemeyeceği gibi olumlu, olumsuz anlam yüklemeyi, bundan sonraki değerlendirmeleri bunun üzerinde yapmayı doğru bulmuyoruz. Neticede olağan, olması gereken, geçmişte de zaman zaman yapılmış olan bir görüşmedir'' diye konuştu.  Bu görüşmelerin sadece kendileriyle değil tüm partilerle, tüm partilerin de kendileriyle bu görüşmeleri yapmasının milletin de özlemi, arzusu olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü konuştuğumuz konular, sorunlar Türkiye'nin sorunu, konularıdır. Bir partinin, iktidarın sorunu değil. İktidarda başka bir parti de olsa, onlar da bu sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla bu diyaloğun devam etmesinde, şahsen fayda görüyoruz. Umut ediyoruz ki yeni sayfa bu manada açılmış olur. Maalesef bu görüşmeler gizli görüşme olarak takdim edildi. Bu hiç doğru değil. Gizli görüşme olsa, bu kadar basın mensubu burada nasıl toplanacaktı? Gizli bir görüşme olsa, bu Meclis çatısı altında niye yapılsın, herkesin rahatlıkla girip çıktığı bir yerde? Gizli bir görüşme yanı yok.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24