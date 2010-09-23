-ÇİÇEK: ''YENİ SAYFA AÇILIR'' TBMM (A.A) - 23.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, BDP Genel Başkanı Sehalattin Demirtaş ile görüşmesini, ''olağan, olması gereken, geçmişte de zaman zaman yapılmış bir görüşme'' olarak nitelendirdi ve ''Bu diyaloğun devam etmesinde fayda görüyoruz. Umut ediyoruz ki yeni sayfa açılmış olur'' dedi. Çiçek, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile yaptıkları görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın açıklamasını tamamlamasını bekleyen Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile gazetecilerin karşısına çıkarak, görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Çiçek, görüşmelere çok fazla özel bir anlam yüklemenin doğru olmadığını belirterek, ''Görüşmeden hemencecik her şeyin çözüldüğü, çözüleceği veya çözülemeyeceği gibi olumlu, olumsuz anlam yüklemeyi, bundan sonraki değerlendirmeleri bunun üzerinde yapmayı doğru bulmuyoruz. Neticede olağan, olması gereken, geçmişte de zaman zaman yapılmış olan bir görüşmedir'' diye konuştu. Bu görüşmelerin sadece kendileriyle değil tüm partilerle, tüm partilerin de kendileriyle bu görüşmeleri yapmasının milletin de özlemi, arzusu olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü konuştuğumuz konular, sorunlar Türkiye'nin sorunu, konularıdır. Bir partinin, iktidarın sorunu değil. İktidarda başka bir parti de olsa, onlar da bu sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla bu diyaloğun devam etmesinde, şahsen fayda görüyoruz. Umut ediyoruz ki yeni sayfa bu manada açılmış olur. Maalesef bu görüşmeler gizli görüşme olarak takdim edildi. Bu hiç doğru değil. Gizli görüşme olsa, bu kadar basın mensubu burada nasıl toplanacaktı? Gizli bir görüşme olsa, bu Meclis çatısı altında niye yapılsın, herkesin rahatlıkla girip çıktığı bir yerde? Gizli bir görüşme yanı yok.''