-ÇİÇEK: UMARIM YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPARIZ YOZGAT (A.A) - 09.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM'deki ''yemin krizine'' ilişkin olarak ''Ümit ederim, pazartesi günü, yeni bir başlangıç yapmış oluruz'' dedi. Çiçek, Yozgat'ta Kızılay tarafından düzenlenen temel atma töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin bazı sıkıntıları ve zorlukları bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının siyaseten karşılaşılan zorluklar olduğunu, önemli bir kısmının da Anayasa ve ona dayalı olarak siyaset hukukundaki bir kısım çarpıklıklardan kaynaklandığını belirtti. Bu sıkıntıların geçmişte başka türlü, bugün de gazetecilerin deyimiyle ''yemin krizi'' olarak yaşandığını ifade eden Çiçek, şunları söyledi: ''Bunların hepsinin çözüleceği yer TBMM'dir. Türkiye'nin her sorununun çözüleceği en meşru zemin TBMM'dir. Esasen partiler olarak milletvekilleri olarak seçimlere giderken vatandaşlarımıza diyoruz ki (Bize yetki verin. Biz sorunlarınızı mecliste çözeceğiz). Bu nedenle vatandaşın da çözüme adres gösterdiği yer TBMM'dir. Bu nedenle bütün siyasi partilerimizin milletimizin karşılaştığı her türlü sıkıntıyı o çatı altında uygar diyalogları geliştirerek, karşılıklı iyi niyete dayalı temasları sürdürerek bir noktaya vardırabilir. Vardıracağına da inanıyorum. Geçmişte, zaman zaman sıkıntılar oldu, ama çözüldü. Kaldı ki uygar toplumlar sorunlarını restleşerek, küserek, darılarak değil, uygarca diyaloglar kurarak çözerler. Biz de çok partili hayata geçeli 60 sene oldu. Dolayısıyla bu uygar diyalogların güzel örneklerini, görmek istiyoruz. Gelecek nesiller artık uygar diyalogların güzel örneklerini başka ülkelerin parlamentolarında değil, kendi ülkemizin siyasi geçmişinde görmeyi arzu eder. Onun için ümit ederim, pazartesi günü, yeni bir başlangıç yapmış oluruz. Meclis Başkanı olarak Anayasa, içtüzük, yasalar bana ne imkan verdiyse bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Neticede meclis başkanlığı temsili bir görevdir, icracı bir yanı yoktur. Bizim yapabileceğimiz işlemler neyse sorunun çözümü noktasında gayret ettik, gayret ediyoruz. Pazartesi günü iyi bir başlangıç olsun bunu temenni ederim.'' Gazetecilerin Pazartesi gününe kadar partilerle yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruları üzerine Çiçek, şöyle devam etti: ''Çok fazla konuşmaya gerek yok, her işi tadında bırakmak lazım. Bence, yemini yapmamaktan ne murat ediliyorsa, gündeme ne getirilmek isteniyorsa, o yeteri kadar içeride de dışarıda da gündeme geldi. Her işi tadında bırakmak lazım. Maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Bundan sonra birlikte Türkiye'nin önünü açmak, Türkiye'nin sorunlarını çözmek, birlikte iş yapmanın güzel örneklerini ortaya koymamız lazım. Vatandaşımızın 12 Haziran seçimleriyle tüm siyesi partilere verdiği birinci mesaj (bir araya gelin, benim sorunlarımı çözün) diyor. Şimdi birlikte sorun çözme zamanıdır. Artık bu saatten sonra kim ne dedi, bunu konuşma değil de işi kendi mecrasında akıtma noktasında hem kamuoyumuz beklenti içinde hem de milletimizi bu tür krizlerle çok fazla üzmeyelim. Güzel örnekleri herkesin görmesini istiyoruz.'' Sadece CHP değil, milletin seçtiği kim varsa, hangi parti ve hangi milletvekili varsa hepsi için aynı şeyleri söylediğini dile getiren Çiçek, ''Çünkü bunların bazıları bağımsız olarak meclise girdi, hepsinin Anayasa çerçevesinde görevlerini yapmasını arzu ederim. Zaten biz meclise girmek ve mecliste ülkenin sorunların çözmek için seçim yaptık. Aksi takdirde seçimlerinin anlamı da azalır, parlamentonun etkinliği de azalır. Bu ülkenin sorunları sokakta değil, mecliste çözülür. Buna hepimizin inanması lazım. En önce milletvekillerinin çözümün adresinin meclis olduğuna inanması lazım'' dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da gazetecilerin ''İmralı'dan gönderilen mesajda (barış konseyi kurulması konusunda anlaştık)'' deniyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soruları üzerine gazetede çıkan haberler üzerine yorum yapmanın doğru olmayacağını belirterek, bu konuda bildiği bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.