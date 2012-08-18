Çiçek: 'Türkiye müttefikimizdir' diyenlerin PKK'lılarla fotoğrafı var

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, PKK'nın kimlerden destek aldığını bildiklerini söyleyerek, "'Valla billa haberimiz yok' diyenlerin terör örgütü yöneticileriyle aynı masada çekilmiş fotoğrafları var. Aynı kişiler diğer taraftan 'Türkiye müttefikimizdir' diye demeç veriyorlar" dedi.

Çiçek, siyasi parti liderlerine "ailece birbirlerine bayram ziyareti yapmaları” önerisinde bulundu.

Çiçek, liderler arasındaki siyaset dilinin değişmesi ve uzlaşma ortamının sağlanması için iyi niyetle yola çıktığını ama sonuç alamadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Şükrü Küçükşahin ve Nuray Babacan'ın "Ailece görüşün" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2012) Cemil Çiçek şöyle:



'Ailece görüşün'



Yeni dönemde siyaset üslubu konusunda bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz?

Üslup Türk siyasetinin genel sorunu. Herkes şikâyet eder ama gereğini yapması da çok kolay olmaz. Bazen iyi niyetli çabalarınız ters tepebiliyor, bazen iyi niyetle ortaya çıkıp, tek başınıza kaldığınızı görürsünüz. Elimden geleni yapıyorum ama imkansızı zorlamak oluyor. Siyasetin dilini yumuşatmak için bir yol varsa söyleyin. Herkes bundan rahatsız olduğunu söylüyor ama yolu gösteren yok.



Tarafsızlık çok zor



Yeni dönemde liderler zirvesi veya sizin başkanlığında buluşma bekleyelim mi?

Bu göreve geldiğimde gördüm ki, en zor şey tarafsızlık. Çünkü herkes Meclis Başkanı’nın kendi politikasından yana bakmasını istiyor. Tarafsız kalmak için çok çaba sarfediyorum. Zaman zaman da haksızlık yapılıyor. Ne kadar hakkaniyetle davranmaya çalışırsam çalışayım, bazen sorumlusu olmadığım olayların sorumlusu gibi gösteriliyorum. Üslup sorunu Türk siyasetinde marazi bir durum. İşbirliğini, uzlaşmayı ve birlikte çalışmayı zorlaştırıyor. Çok iyi niyetle başladık ama olmadı. Siyasiler, samimi olsalar, bayram vesilesiyle birbirlerine gidip gelseler, ailece görüşseler ne güzel olur.



Anayasa biraz aksıyor



Yeni anayasa konusunda umudunuzu koruyor musunuz?

Yeni anayasa için bir tür bayram havasına ihtiyaç var. Dışardaki çatışmaların ve atışmaların içerdeki çalışmayı etkilememesi gerekir. Ben kendilerine de söyledim, ‘dışardaki gündemle ilgilenmeyelim, işimize bakalım’ diye. Büyük ölçüde de başardığımızı düşünüyorum. Çalışmalar başlarken, bizzat liderler de aynı telkinde bulundular.



Anayasa çalışmaları beklediğiniz biçimde sürüyor mu?

Planladığımızın biraz gerisinde kaldı, biraz aksayarak gidiyor, ama gidiyor. Şu anda temel hak ve özgürlükler gibi çok zor bir bölümü görüşüyorlar. Tüm itirazların ve farklılıkların olduğu bölüm burası. Bu bölümden sonra çalışmaların süratleneceğine inanıyorum. Siyaset kurumunun çözüm üretmesi konusunda Anayasa’dan kaynaklanan engeller var.



Yasama güçlendirilmeli



Yeni anayasada olması gereken unsurlar nelerdir?

Bu anayasada etkin olan yürütme ve yargıdır. Yasamanın çok fazla faaliyet alanı yok. Bu anayasa hazırlanırken, ‘seçilmişleri kendi haline bırakırsanız tencereyi kirletirler’ anlayışı hakim olmuş. Yasamaya verilen yetkilerin bir bölümü de zaman içerisinde yargı yoluyla gasp edilmiş. Gündemi tek başına yürütme belirliyor, yasamaya bir şey kalmıyor. Yeni anayasada yasama güçlendirilmeli. Bu yapı değişmezse Türkiye’de anayasa kaynaklı bir çok problemi yaşamaya devam eder. Erklerin görev ve yetkileri birbirine geçmiş durumda.



Gelinen noktada terör sorununun çözümü için farklı ne söylenebilir?

Terör olaylarını müstakil, tek başına olaylar olarak değerlendiremezsiniz. Arka planını görmek gerekir. Hiçbir terör örgütü dış destek olmadan yaşayamaz. PKK en çok dış destek gören terör örgütüdür. Kimlerden destek aldığına dair çok ciddi belgeler var elimizde. Avrupa ülkelerinin bir çoğu var bu listede. ‘Valla billa haberimiz yok’ diyenlerin terör örgütü yöneticileriyle aynı masada çekilmiş fotoğrafları var. Aynı kişiler diğer taraftan ‘Türkiye müttefikimizdir’ diye demeç veriyorlar. Sizin bölgede etkinliğinizden rahatsız olanlar, PKK’yı kullanıyor. Çünkü içine dönük olmanızı iç sorunlarla uğraşmanızı başınızı kaldırıp etrafınıza bakmanızı istemiyorlar.



Korkutan ameliyat



Cemil Çiçek, vefat eden kardeşinin oğlu Mustafa Çiçek’in sıkıntılı bir sürecin ardından çocuk sahibi olmasına sevindi. Ancak aile 9 gün önce doğan bebeğin sevincini yaşarken, sağlık sorunları ortaya çıktı. Hacettepe Hastanesi’nde acil kalp ameliyatına alınan küçük bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiçek, telefon başında yeğenini teselli ederken, bebeğin sağlık durumuyla da yakından ilgilendi.