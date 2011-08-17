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Politika

Çiçek: Terörü toplumun tümü kınamalı TBMM (A.A)

17 Ağustos 2011 17:26

-Çiçek: Terörü toplumun tümü kınamalı TBMM (A.A) - 17.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, hain saldırıların terörle mücadele konusundaki kararlılığı etkilemeyeceğini belirterek, ''terörün bitirilmesi, barış ve huzurun hakim olması için toplumun tüm kesimlerini terörü reddetmesi, kınaması ve bu konuda bir dayanışma göstermesi gerektiğini'' ifade etti.   Çiçek, Hakkari'de meydana gelen patlamalarda 7 askerin şehit olması dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:  ''Hakkari-Çukurca karayolunda askeri birliğin geçişi sırasında meydana gelen patlamalarda 7 askerimizin şehit olmasından ve 11 askerimizin de yaralanmasından büyük üzüntü duydum.  Bu hain saldırılar Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını etkilemeyecektir. Ülkemizde gerek güvenlik kuvvetleri ve gerekse ilgili birimler terörle mücadelesini güçlü bir şekilde sürdürecektir.  Temel hak ve özgürlüklere, vatandaşlarımızın can güvenliğine, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütü kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir.  Ülkemizde terörün bitirilmesi, bu kanlı eylemlerin nihayete erdirilebilmesi, barış ve huzurun hakim olması için toplumun tüm kesimlerini terörü reddetmesi, kınaması ve bu konuda bir dayanışma göstermesi gerekmektedir.  Bu hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan askerilerimize Allah'tan acil şifa temenni ediyorum.''

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