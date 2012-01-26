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Politika

Çiçek: ''Tarihimizde soykırım yok'' TBMM (A.A)

26 Ocak 2012 17:27

-Çiçek: ''Tarihimizde soykırım yok'' TBMM (A.A) - 26.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmekten korkan bir ülke olmadığını belirterek, ''Görüşümüz nettir; tarihimizde soykırım yok. Kendimizi anlatmakta, konuyu ifade etmekte kusurlarımız olmuştur'' dedi. Çiçek, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Taban, birliğin çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi, anayasa taslağı raporu sundu. Çiçek, yaptığı konuşmada, yurtdışındaki Türk vatandaşlarını bir araya getiren sivil toplum örgütlerinin ve birliklerin önemine değindi. Amerika'nın bir çok hareketin başladığı, bir çok düşüncenin taraftar bulduğu bir ülke olduğunu belirten Çiçek, ''Kendimizi anlatabilme noktasında orada sergilediğimiz faaliyetler çok önemli. Ne kadar çok çalışırsak, kat edeceğimiz o kadar çok mesafe var'' dedi. Türkiye'nin dünya gündeminde olduğu kadar Amerika'nın da gündemindeki bir ülke olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Çiçek, ''2015 yılına girerken daha da gündem de olacak. Doğru bir üslupla yapılacak etkin çalışmalar Türkiye'nin çıkarlarının korunması noktasında önemli olacaktır'' diye konuştu. Amerika ile Türkiye'nin yakın ilişkileri olduğu dile getiren Cemil Çiçek, dünyayı meşgul eden birçok olayın Türkiye'nin çevresinde yaşandığını kaydetti. Çiçek, ''Dost ve müttefik iki ülke arasındaki işbirliğinin iyi olması, bölge istikrarını sağlama açısından oldukça faydalıdır. İki ülke arasındaki ilişkileri zehirleyecek çabalardan korunabilmek geleceğimiz açısından önemli olacaktır'' dedi. Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmekten korkan bir ülke olmadığını ifade eden TBMM Başkanı Çiçek, şunları söyledi:  ''Görüşümüz nettir, tarihimizde soykırım yok. Kendimizi anlatmakta, konuyu ifade etmekte kusurlarımız olmuştur. Ortak komisyonlar kurup araştırabiliriz. Arşivleri açarız, bilim adamları çalışır, ortaya çıkan sonucu herkes kabul eder. Parlamentolar, uluslararası mahkeme görevi göremezler. Tarih komisyonu gibi araştırma da yapamazlar. Parlamentolar, barışı tesis etmekle yükümlüdürler. Fransa'da alınan karar yanlıştır. ABD'de de bazı eyaletlerde bu tür girişimler vardır. Bu noktada, bu tür yanlışlıklara itibar etmeden bilimin ışığında araştırarak bir yerlere varılabilir. Türkiye-ABD terör konusunda yakın işbirliği içerisinde olan iki ülkedir. Bu işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması, bu konudaki çalışmaların verimliliğini artıracaktır. Hükümetler düzeyindeki ilişkiler oldukça yoğun, parlamento olarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu kapsamda sizlerin yurtdışındaki çalışmalarınız ve faaliyetleriniz oldukça önemlidir.'' Çiçek, ''Türkiye'deki bazı kuruluşlar anayasa konusunda bir şey yapmamışken, sizin hazırladığınız ve sunduğunuz rapor bizim için teşekkür konusudur'' dedi.

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