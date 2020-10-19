Çiçek Taksi'nin Abuzer'i Selim Erdoğan cezaevinden çıktı: Allah bana ders vermek istedi

2017 yılından beri uyuşturucu suçundan cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan cezaevinden çıktı. Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Abuzer Edalı karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu "Gençlerimiz uyuşturucudan uzak dursun, kullananlarla da görüşmesin… Ben hata yaptım ve çok pişmanım" dedi.

3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü oyuncu; "Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" dedi.

Selim Erdoğan şunları kaydetti:

"Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini"

Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini.

"Her şeyim vardı, değerini bilemedim"

Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim. Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla.

"Ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş"

Hatta son kez evime gelip ziyaret ettiğinde bana "Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, kıymetini bil" demişti. Bilemedim. Asla isyan etmedim yaşadıklarıma. Hani derler ya; her şerde bir hayır vardır diye. Benim de bu yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş diye düşünüyorum.

"Bir daha asla ağzıma bile sürmem"

Sahip olduklarımızın değerini bilmek gerekiyor. Şükretmek çok önemli. Gençler uyuşturucudan uzak durmalı. Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem. Çok üzgünüm. Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Benim de kızım var. Allah'ım tüm gençleri korusun. Bakın ben uyuşturucudan dolayı yıllardır hapis yatmış biri olarak şunu açıkça söyleyeyim; çok iyi mücadele ediyor devletimiz. Genç nesilleri korumak için bunu yapması gerekiyor.

"Dostlarım beni yalnız bıraktı"

'Sanat dünyası vefasızdır' diye bir algı var. Sizi arayan soran dostlarınız oldu mu? sorusuna da cevap veren Erdoğan; Olgun Şimşek, Necati Akpınar, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci beni hiç yalnız bırakmadı. Hep ziyaret ettiler. Ama içeri girmeden önce hep yanımda olan bazı arkadaşlarım ne aradı, ne de sordu. Bu vefasızlığı da yaşadım, canları sağ olsun. Çok sevdiğim bir söz var; herkes derecesine göre iş yapar.

"Eskisi gibi param yok belki ama hayatın değerini biliyorum artık"

İçerideyken ailem destek oldu. Kız kardeşim hep yanımda oldu. İçeri girmeden çok iyi kazanıyordum ama mülküm yoktu. Hâlâ da onlardan yardım alıyorum. Bu duruma üzülmüyorum, eskisi gibi param yok belki ama hayatın değerini biliyorum artık.