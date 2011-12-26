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Politika

Çiçek: STK'ları dinleyeceğiz ANKARA (A.A)

26 Aralık 2011 16:52

-Çiçek: STK'ları dinleyeceğiz ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Bu Anayasa işi sadece Ankara'da, sadece İstanbul'da yapılacak bir iş değil. Türkiye'nin her tarafından bu sürece katkı verilmesi lazım'' dedi. TBMM Başkanı Çiçek başkanlığındaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in evsahipliğinde Sivil Toplum Kuruluşları üyeleriyle buluştu.  Konfederasyonda gerçekleşen ve açılış konuşmalarından sonra basına kapalı olarak devam eden buluşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, ''13 büyük çatı kuruluşun'' 11'inin başkan, 2'sinin de genel sekreter düzeyinde bir toplantı düzenlediğini, kendisinin de Ankara'da bulunan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri ile  toplantıya katıldığını söyledi.  Çiçek, son derece verimli ve faydalı geçen toplantıda, çatı kuruluşlardan beklentilerini ifade ettiklerini, bundan sonra olacakların, söz konusu kuruluşların kendi takdiri olduğunu belirterek, ''Doğrusunu isterseniz güzel bir çalışma da yapılmış. Taslak bir çalışma... Biz 30 Nisana kadar Türkiye'nin yeni Anayasa konusunda ne düşündüğünü öğrenmek istedik'' dedi. Bunu bireylerden istedikleri kadar yaklaşık 40 milyon kişiyi temsil eden çatı kuruluşlardan da istediklerini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:  ''Bunların görüşleri hiç şüphesiz önemli. Yeni Anayasa sürecinde muhakkak dikkate almamız gereken hususlar. Onun için Ocak ayından itibaren kendileri bölgesel toplantılar yapacak. Biz de bu toplantıları dinleyeceğiz. Bu toplantıları teşvik ediyoruz. Teşvik etmek adına bu toplantılara imkanı olan komisyon üyesi arkadaşlarımız katılacak, ben de katılacağım. Çünkü bu Anayasa işi sadece Ankara'da, sadece İstanbul'da yapılacak bir iş değil. Türkiye'nin her tarafından bu sürece katkı verilmesi lazım. 'Bu Anayasa benim Anayasamdır' denilmesi lazım.  Yeni Anayasa'yı 2012 yılının sonu itibariyle inşallah bitirebildiğimiz takdirde artık Anayasa tartışmalarına da noktayı koymamız gerekiyor. Onun için sonunda yapacağımız tartışmaları başlangıçta yapalım ve bu süreci verimli değerlendirelim diye karşılıklı bir değerlendirme yapmış olduk. Söz alan tüm kuruluş başkanları bu konudaki düşüncelerini ifade etti. Bir kısım kuruluşlarımızın kendi çalışmaları olduğu gibi, ayrıca bu 13 kuruluş çatısı altında da ortak çalışmalar yapıyorlar. Her iki çalışma da bizim çalışmamız açısından son derece verimli olacak. Bu konularda mutabık kalmış olduk.''  -Uzlaşma Komisyonu'nun ziyaretleri- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın KESK'i, 28 Aralık'ta Memur-Sen'i, 29 Aralık'ta ise DİSK'i ziyaret edecek.  Komisyon, ziyaretlerde, yeni anayasa konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek, ayrıca bundan sonraki süreçte kendilerinden beklentilerini de dile getirecek.  Siyasi partilerin görüşünü almak üzere oluşturulan alt komisyon, yarın Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) temsilcilerinin, yeni anayasa konusundaki önerilerini dinleyecek.

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