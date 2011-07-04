-ÇİÇEK ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Bingöl'de jandarma karakoluna inşaat malzemesi taşıyan kamyonete düzenlenen terörist saldırıda şehit olan Jandarma Komando Er Deniz Bacanak için Kocatepe Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı seçilen Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel ile çok sayıda subay ve astsubay katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Bir süre top arabasında taşınan şehidin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Cebeci Askeri şehitliğine götürüldü. Bu arada şehidin annesi Aynur Bacanak tören boyunca asker selamı verdi.