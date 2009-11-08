Çiçek Pasajı'nda sigara deliği açıldı

Büyük Beyoğlu yangınında yok olan eski Naum Tiyatrosu’nun arsasına kurulan 123 yıllık tarihî Çiçek Pasajı’nın tavanı, sigara içilebilmesi için söküldü. Esnaf, tavanın geçen hafta belediyeden alınan izinle söküldüğünü söyledi.



Bilindiği gibi 19 temmuzda yürürlüğe giren sigara içme yasağı esnafları alternatif çözüm arayışlarına yöneltmişti. Birçok esnaf pratik ve sıra dışı çözümlere başvurarak yasağın yol açtığı maddi kayıpları gidermeye çalıştı. Bunlar arasına son katılan da Çiçek Pasajı esnafı oldu.



Müşteriler geri geldi



24 dükkândan oluşan Çiçek Pasajı’ndaki meyhaneciler işlerinin kötüye gitmesi üzerine biraraya gelerek çare aradılar ve çözümü Çiçek Pasajı’nın tavanının söktürülmesinde buldular. Belediyeden alınan izinle pasajın tavanını söktüklerini söyleyen esnaf sevinçli: “Çiçek Pasajı’nın tavanı kapalı olduğu için burada sigara içme yasağı vardı. Yetkililere başvurduk, aldığımız izinle pasajın üzerini açtık. Artık burada sigara içiliyor.”



Soğukta sokakta oturamayan müşteriler ise, “Havalar soğuduğu için kaldırımlara konan masalarda oturamıyoruz. Bazen yağmur yağıyor. Çiçek Pasajı’nın bu uygulaması işimize yaradı” dedi.

