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Yaşam

Çiçek Pasajı'nda sigara deliği

Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu, Çiçek Pasajı'ndaki restoranların önünde sigara içilebilmesi için esnafın çözüm önerisini kaleme aldı...

26 Ekim 2009 02:00

İstanbul’un ünlü mekânları sigara yasağı yüzünden müşteri kaybına uğramamak için kış hazırlığı yapıyor. Önlem olarak bazıları dış mekân sobaları, bazıları panço ürettirirken, Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu da Çiçek Pasajı'ndaki restoranların önünde sigara içilebilmesi için esnafın çözüm önerisini kaleme aldı...

Çiçek Pasajı'nda sigara yasağını böyle aşacaklar

Hükümetin kamuya açık ama kapalı mekanlarda başlattığı sigara yasağı cafe. bar ve restoran işletmelerine ciddi bir ekonomik darbe vurdu.

Yeri müsait olup da müşterilerini açık havaya çıkaranlar ise bu işten henüz yeterince etkilenmedi.
Çünkü havalar hala insanlara açık mekanlarda oturma imkanı sunuyor. Ama kış gelince oralarda da işler birdenbire düşecek.

Anlaşılan o ki hükümet sigara yasağını gevşetmemeye, işletmelerde bir şekilde yasağın kapsama alanının dışına çıkmaya kararlı... Birkaç gün önce öğle yemeği için bir arkadaşımla Çiçek Pasajı'na gittik. Her kapalı mekanda olduğu gibi burada da sigara yasağı var...

Ama yakında kalkacak?

Nasıl mı?

Çicek Pasajı'nın ortak alanı meğerse ''Sait Paşa Geçidi'' adlı bir sokakmış... Zamanla restoranlar burayı masalarla kapatıp, 1.60 cm genişliğinde bir geçiş alanı bırakıp, yağmur etkilemesin diye tavanı da örtmüşler.

Şimdi esnaf bu alanda sigara içilebilmesi için sokağı özgür bırakma ve tavanı da açma kararı aldı. Çiçek Pasajı'ndaki restoranların önünde sigara içilebilmesi için sadece tavanın açık olması yetmiyor, ama esnafın dayanağı şu:

''Orta alan zaten sokak... Sokakta sigara içmek yasak mı? Değil...''

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