Çiçek: Oturumu gerekirse açık da yaparız!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurulda konuşulan konular hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çiçek, 'Demokratik açılım'la ilgili de MHP'ye yanıt verdi.

Cemil Çiçek demokratik açılım konusunda yapılması düşünülen gizli oturum hakkında MHP lideri Bahçeli'den gelen 'gizli oturum yapılırsa konuşulanları açıklarız' açıklamasıyla ilgili, "Gizli oturum ilk defa gündeme gelmiyor. Biz böyle önemli bir konuda tribünlere oynanmasınnı önüne geçmek için böyle düşündük. Gerekirse bu oturum açık da yapılabilir" dedi.



Gerekiyorsa açık yaparız

Çiçek, ''Bunun kendine göre bir mantığı ve gerekçesi var. Bizim o noktada bir endişemiz yok. Üzerinde durduğumuz, karar verdiğimiz, yürütmekte olduğumuz çabaları kamuoyu önünde açık da kapalı oturumda da tartışırız. Kapalı oturumda daha soğukkanlı, daha derli toplu konuşmanın avantajları var. Yoksa bir çekincemiz olduğundan, milletimizden herhangi bir şeyi sakladığımızdan dolayı değildir. Gerekiyorsa biz bunu açık da yaparız, bunda hiç tereddüt yok.

Ancak üzerinde durmamız gereken şey şu; bir yöntemi, bir talebi beğenmiyor olabilirsiniz ya da sizin buna karşılık bir kısım taleplerimiz olabilir ama bunların hepsinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılması lazım.

Eğer insanlar yürürlükteki mevzuatı 'ben tanımam' demeye getiriyorsa o zaman bu ülkede hukuk devletini nasıl tesis edeceğiz? Yani kapalı oturumlardaki değerlendirmelerin 10 yıl geçmeden hiçbir şekilde yayınlanamayacağı ortada iken, bu mevzuat hükmü iken ben 'bunu tanımam, buna rağmen açıklama yaparım' diyorsa, o zaman söylenebilecek ne vardır diye doğrusu düşünürüm.