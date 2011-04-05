Çiçek: ÖSYM'nin açıklaması doğru ve yeterli

T24

Çiçek, Bakanlar kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.''ÖSYM Başkanının açıklamaları sizin için yeterli mi?'' sorusuna Çiçek şu yanıtı verdi:''YGS ile ilgili, bu konu tabii bağımsız bir organda meydana gelen bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Sayın ÖSYM Başkanı da bir açıklama yaptı biz bu açıklamanın doğru ve yeterli olduğu kanaatini taşıyoruz.Çünkü neticede işin başındaki kişiler, bu işin sorumluluğunu bilen ve sorumluluk taşıyaninsanlardır. Bu iddiaların doğru olmadığı kanaati bizde de var. Zaten savcılık da kendiliğinden bir inceleme başlatmış durumda. Ama şunu da görmemiz lazım, belli bir süreden beri o kurumda yaşanan, geçmişteki olumsuz gelişmeler sebebiyle her imtihanda da benzer şeyler oldu' tarzında bir peşin hükümle bu kadar insanın zihnini karıştırmak bence çok doğru değil.Ben bugün gazetelerde okudum, bir kısım dershane sahipleri, bu işle ilgilenen kişiler yapılan işlerde bir yanlışlık olmadığını ifade ediyor. Ama en önemlisi sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadır. Çünkü bu olay üzerine en üst düzeyde devletimizin yetkilisi, hassasiyet gösteriyor, bilgi alıyor. Kendisini tatmin olduğunu ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanının tatmin olduğu konuda biz de tatmin olmuşuzdur. çünkü konu her yönüyle kendisine ifade edilmiş biz de bu kanaati taşıyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da kanaati odur bize verdiği bilgide...''