-Çiçek Meclis'te barış istedi TBMM (A.A) - 17.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genel Kurulda kadın milletvekillerinin tartışmasıyla ilgili olarak ''Bizim kültürümüzde üç günden fazla küslük hoş karşılanmaz. Herkesin barışması lazım. Barışıp, bir ortamı birlikte oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var'' dedi. CNN Türk televizyonunda soruları yanıtlayan Cemil Çiçek, ''TBMM'nin gerginliklerle gündemde olduğu ve kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulundaki tartışmalarının hatırlatılması'' üzerine, TBMM'nin siyasetin merkezi olduğunu, Türkiye'nin her sorunun burada konuşulacağını belirtti. ''Bizim kültürümüzde üç günden fazla küslük hoş karşılanmaz. Herkesin barışması lazım. Barışıp, bir ortamı birlikte oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var'' diyen Çiçek, TBMM çatısı altındakilerin birbirine tahammül ederek, karşılıklı saygıya dayalı bir tavır ortaya koyması gerektiğini ifade etti. İçtüzük hükümlerine göre, hatibin konusuna uygun, nezih bir üslupla konuşması gerektiğine işaret eden Çiçek, üslup nezih olmadığı zaman ve konu dışına çıkıldığında tartışmaların yaşandığını anlattı. Sıkıntının, İçtüzüğün bu hükümlerinin iyi kavranamamış olmasından kaynaklandığını düşündüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu: ''Bizler toplum önünde görev yapan insanlarız. Birbirimize daha saygılı davranmamız gerekir. TBMM'nin de bir kişiliği, bir itibarı var. TBMM'nin saygınlığına gölge düşürecek, toplum nezdinde itibarına zarar verecek davranışlardan kaçınmamız lazım. Bunlar hoş görüntüler değil. Görülmemesi daha iyi onların. İyi bir görüntü değil bunlar. Çünkü, kamuoyu nezdinde Meclis açısından sıkıntı çıkaran görüntüler. Umut ediyorum bu yaşananlar son olsun.'' -Yeni anayasa çalışmaları- Yeni Anayasa çalışmalarının bu tartışmalar dışında yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, Türkiye'de gündemin sürekli değiştiğini ifade etti. Çiçek, ''Biz bunlardan etkilenerek bu çalışmayı yürütürsek işimiz daha da zorlaşır. Hiç şüphesiz gergin olmayan bir atmosferde anayasa yapmak gibi zor bir işi götürmek, bize kolaylık sağlar. Çünkü, anayasa yapmak gerçekten zor bir iş. Biz bunların dışında biraz daha arkadaşça, samimi bir havada işi götürmeye çalışıyoruz. Dışardaki atmosfer ne kadar günlük güneşlik olursa işlerimiz daha kolay gider'' diye konuştu. Cemil Çiçek, ''yeni anayasa eşittir sıfır sorun'' gibi bir hayale kapılınmaması gerektiğini belirterek, ''Yeni bir anayasa, temel hak ve özgürlükleri daha fazla teminat altına alarak, demokratik standartları güçlendirerek, siyaset alanını genişleterek, siyaset kurumunun sorunlara çözüm üretmesine çok daha fazla imkan veren bir anayasa olabilir'' dedi.