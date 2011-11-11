-Çiçek: Meclisin itibarını olumsuz etkiliyor TBMM (A.A) - 11.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan gerginlik konusunda, ''Bu türlü görüntüler, kurumsal olarak Meclisin itibarı açısından da olumsuz etki yapmaktadır'' dedi. Çiçek, Genel Kurulda, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i kürsüden itmesiyle ilgili olarak, AA muhabirine açıklamada bulundu. Dün Genel Kurulda yaşanan bu olaydan fevkalade üzüntü duyduğunu belirten Çiçek, milletin büyük beklentiler içerisinde olduğu bu yeni dönem çalışmalarında, daha olumlu katkıların verilmesi gerektiğini söyledi. Çiçek, ''Bu türlü görüntüler kurumsal olarak Meclisin itibarı açısından da olumsuz etki yapmaktadır. Bu üzüntümü grup başkanvekillerini arayarak bildirdim. Ümit ederim bundan sonra sıfatımız ne olursa olsun, hepimiz daha sorumlu, daha dikkatli davranırız. Bu, demokrasimiz açısından da önemlidir'' dedi.