Çiçek: Koruculuk kalkabilir

Mardin'de 44 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından başlayan koruculuk sistemiyle ilgili tartışmalara Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten cevap geldi. Çiçek, koruculuk sistemin kaldırılabileceğini yada ıslah edilebileceğini söyledi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, koruculuk sistemi ile ilgili tartışmaları değerlendirirken konuya çok yönlü bakmak gerektiğini belirterek, "Islahı gerekiyorsa ıslah edilebilir, kaldırılması gerekiyorsa kaldırılabilir, o ayrı konu. Ama değerlendirmeleri hemen

tepkisel olarak yapmak bazı sakıncaları geçmişte de beraberinde getirdi" dedi.



Mardin'deki saldırıdan sonra koruculuk sisteminin tartışıldığını belirten bir gazetecinin, "Siz de Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun başkanısınız. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? DTP'nin de bir önerisi oldu" sorusu üzerine Çiçek, şunları söyledi:



"Devlet bu konuyu uzun süre düşündükten sonra karar verdi. Sistem içerisinde zaman zaman yanlış yapanlar olabilir. Bugün de bu tartışma gündemde. Konuyu böyle ayaküstü, hemen bir olayın arkasından değerlendirmek yerine, çok yönlü değerlendirmekte fayda var. Aksi taktirde birçok insanı da zan altında bırakmış oluruz. Çünkü devletin şu anda, bildiğim kadarıyla 50 binin üzerinde bu işle meşgul olan, ülkenin birlik bütünlüğü için, asayiş için çaba sarf eden insanı var. Bunların hepsini aynı kefeye koyarak bir tartışmanın içine çekmek ne kadar doğru olur?



Onun için konuya çok yönlü bakmakta fayda var. Yani tartışılacak yönleri olabilir ama hemen bir karalama tarzında herkesi böyle bir töhmet altında bırakmak doğru olmaz. Islahı gerekiyorsa ıslah edilebilir, kaldırılması gerekiyorsa kaldırılabilir, o ayrı konu. Ama değerlendirmeleri hemen

tepkisel olarak yapmak bazı sakıncaları geçmişte de beraberinde getirdi.



Koruculuğun kaldırılması gerektiğini söyleyenler var. Ayaküstü hemen kaldırılsın, kaldırılmasın demek yerine olaya çok yönlü bakmak lazım."



Mardin'deki katliamın ardından İçişleri Bakanı Beşir Atalay da katliamda kullanılan silahların tümünün koruculara ait olduğunu söyleyerek konuya dikkat çekmişti.



Gül: Aksaklık varsa gözden geçirilebilir



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, ''Mardin'deki silahlı saldırının ardından koruculuk sisteminin

tartışılmaya başlandığının'' anımsatılması üzerine, şunları söyledi:



''Tamamen cehaletle ilgili bir iştir bu. Bunun giderilmesi için en önemli konu eğitimdir. Bu konular ayaküstü konuşulacak konular değil. Devletin organları, uzmanlar bütün bunları değerlendirir. Bir

olaya dayandırılarak söylenecek şeyler değil. Bu, Türkiye'de büyük bir sistemdir. Aksaklıkları varsa gözden geçirilebilir. Sistemin eksiklikleri neyse bunlara bakılabilir. Bunlar en iyi şekilde değerlendirmeyle yapılır. Çünkü bu nihayetinde güvenlik boyutu olan bir meseledir. Bu konulara dikkatli bir şekilde bakarak ne yapılacaksa yapılması gerekir.'' (aa)