Çiçek kızını ve damadını ihbar etti

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, damadını Meclis'te ihbar etti. Bütçe görüşmelerinde damadının TOKİ'den ihalesiz iş alarak yüksek gelir elde ettiği iddiaları gündeme gelince Çiçek, "Benim şerefim, evlatlarımdan, yakınlarımdan önde gelir. Savcılar harekete geçmediyse ben ihbar ediyorum, soruşturulsun" dedi. Çiçek, iddiayı gündeme getiren CHP milletvekiline de, suç duyurusu için savcılığa birlikte gitmeyi teklif etti. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, kızının düğününde mutluydu. Ama bu evlilik bir gazetedeki iddia ile Meclis'te Çiçek'in gündemine getirildi.



Habere göre, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in kızı İclal Cicioğlu ile damadı Zeynel Anıl Cicioğlu, TOKİ'den ihalesiz bir iş aldı.



Yaklaşık 2 milyon liralık iş, taşeron firmaya 300 bin liraya yaptırıldı. 2 milyon liralık işten böylece Çiçek'in damadı ve kızı 1.5 milyon lira kazandı.



CHP Milletvekili Osman Kaptan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda "Bu nedir?" dedi.



İşi aslında başka bir firmanın aldığını ama bitiremediğini söyleyen Çiçek, "TOKİ, tasfiye yerine aynı şartlarla işin bitirilmesine karar vermiş, öyle alınmış" dedi; ama bu açıklamayla yetinmedi.



"Allah'tan tek isteğim Kızılay'da gezerken bu hırsız, şu soysuz gidiyor denilmemesi" diyen Başbakan Yardımcısı Çiçek, damadını ve kızını ihbar etti:



"Suç ve ceza şahsidir. Benim şerefim, benim evlatlarımdan, yakınlarımdan önde gelir. Benim yakınlarıma bırakacağım tek şey, temiz, dürüst bir geçmiştir. Buna en ufak bir helal getirecek olursa gereğini ben yaparım.



Bir siyasetçinin bunu ötesinde verebileceği başka da teminat yoktur. Bu konuşmamı da ihbar kabul etsinler. Gerekirse yazılı olarak da yapmaya hazırım. Bir kanunsuzluk varsa savcıların harekete geçmesi gerekir. Geçmedilerse ihbar ediyorum"



Çiçek, "Buradan ihbar ediyorum" sözünü üstüne basa basa bir kaç kez kullandı. Bununla da yetinmedi, iddiayı gündeme getiren milletvekiline bir teklifte bulundu:



"Şimdi buradan çıkalım Ankara Savcılğı'na gidelim. Dilekçeyi de ben yazayım. Kim hukuksuzluk namussuzluk yaptığıysa, sonuna kadar hesabını versin hangi yöntemle ortaya çıkacaksa ben varım."



Çiçek'in bu sözleri üzerine CHP'liler geri adım attı. "Bakanı üzmek istemedik. İddiaya ne diyeceğini merak ettik" denildi, konu kapatıldı.



