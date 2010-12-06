-ÇİÇEK: KEŞKE BU GÖRÜNTÜLER OLMASA ANKARA (A.A)- 06.12.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İstanbul'da gösteri yapan öğrencilere yapılan müdahaleye ilişkin, "hepimizin arzusu, temennisi keşke bu görüntüler olmasa" dedi. Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısından sonra yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çiçek, ''Cumartesi günü İstanbul'da gösteri yapan gençlere yapılan müdahale çok tartışılıyor. Müdahalenin dozu tartışılıyor, hatta yapılan yorumlarda da 'bu demokrasi anlayışıyla uyuşuyor mu?' deniliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce müdahalenin dozu fazla değil miydi?' sorusu üzerine, konunun Bakanlar Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında ele alınmadığını kaydetti. Çiçek, şöyle konuştu: ''Hepimizin arzusu, temennisi keşke bu görüntüler olmasa, bu sıkıntılar olmasa, siz bu soruyu sormasanız, biz de cevap vermesek. Hep ifade ettiğimiz husus şudur; bir ülkede o ülkenin insanları ister teker teker, ister grup halinde bir kısım talepleri, beklentileri olabilir, hatta protestoları olabilir. Türkiye, bir hukuk devletidir ve neyin nasıl yapılacağı ile ilgili de yerleşik kuralları var. Keşke beğenilmeyen hususlar gelişigüzel yerlerde, gelişigüzel mekanlarda başkalarını tedirgin edecek, başkalarının özgürlüklerini sıkıntıya sokacak, başkalarının huzurunu kaçıracak mekanlarda değil, devletin önceden belirlediği, yasaların önceden ortaya koyduğu mekanlarda usulüne uygun yapılmış olsa bu sıkıntıların hiçbirisi yaşanmaz. Zaman zaman malesef fiili durumlar olunca sizin sorularınıza da muhatap oluyoruz. Meseleye bu şekilde bakmakta da fayda var'' -WIKILEAKS BELGELERİ- Hükümet Sözcüsü Çiçek, bir soru üzerine Wikileaks internet sitesindeki iddiaların Bakanlar Kurulu Toplantısında görüşülmediğini ifade etti. Kurul gündeminde böyle bir konu olmadığını bildiren Çiçek, ''İşin ne yapılabilirliği ile ilgili olarak tabi çok yönlü çalışma yapılıyor. Uluslararası hukuk ve iç hukuk neye imkan veriyor evvela bunun tespitinin yapılması gerekiyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra gerçekten bu haksız ithamlar karşısında başvurabileceğimiz bir hukuk yolu varsa bu konuda hiç tereddütümüzün olmadığını ifade etmeye çalıştık. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Kaldı ki o konuda zaten 250 binin üzerinde belge olduğu ifade edildi. Açıklananlar bunun binde biridir. Dolayısıyla gelecekteki gelişmeleri de dikkate alarak evvela işin hukuki boyutu üzerinde duruyoruz. O çalışma yapılıyor ilgili yerlerde ama Bakanlar Kurulu gündeminde bugün böyle bir konuyu görüşmedik'' diye konuştu. -TBMM'DE ÖNCELİKLİ OLARAK ELE ALINACAK YASA TASARILARI- Cemil Çiçek'e TBMM'de görüşülmesi planlanan öncelikli yasalar da soruldu. Buna TBMM'nin karar vereceğine dikkati çeken Çiçek, kendilerinin sadece temennilerini ifade ettiklerini dile getirdi. Anayasa değişikliğine paralel olarak mutlaka çıkarılması gereken bazı yasaların olduğunu kaydeden Cemil Çiçek, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili yasa tasarıları ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, yenilenebilir enerji ve bir kısım borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa tasarılarının uzlaşarak, anlaşarak, belirli bir takvim içerisinde TBMM'de yasalaşmasını arzu ettiklerini bildirdi. -"TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK" Çiçek, toplantıda 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının görüşülmesinin ardından fayda gördükleri, bir kısmı komisyonlarda, bir kısmı da TBMM Genel Kurulunda bulunan tasarılarda bir öncelik sıralaması yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Çiçek, Parlamento ile de görüşerek, TBMM'ye sevk edilecek kanun tasarıları üzerinde durduklarını söyledi. Hükümet Sözcüsü Çiçek, ayrıca 2011 yılının seçim yılı olması nedeniyle çalışma sürelerinin belli bir tarihten itibaren sınırlanacağına dikkati çekerek, ''Bu arada toplumun genelini ilgilendiren kanun tasarılarına öncelik vermeye çalışıyoruz. Bugün bunların üzerinde bir değerlendirme yaptık'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün Türkiye'nin 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı'nı sunduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti: ''Bu belgenin vizyonu ve hedefi orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'yi Avrasya'nın üretim üssü haline getirmektir. Bunun yanı sıra Türkiye sanayisinin rekabet edilebilirliğinin ve verimliğinin yükseltilerek dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısının dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu maksatla alınmış olan 72 tedbir vardır. Bunlarla ilgili bir kısmı belge hazırlanmıştır, bir kısmıyla ilgili de çalışmalar sürmektedir.'' Çiçek, toplantıda ayrıca genel politik değerlendirmeler yapıldığını ifade etti. Hükümet Sözcüsü Çiçek, son bir haftada İsrail, Arnavutluk, Karadağ ve Lübnan'da sel felaketi ve yangınların çıktığını anımsatarak Türkiye'nin eldeki imkanlar ölçüsünde buradaki felaketlere karşı duyarlılık gösterdiğini söyledi.