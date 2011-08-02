-ÇİÇEK: KAN DÖKMEK İNSANLIKLA BAĞDAŞMAZ ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Van'daki terörist saldırıya ilişkin, ''Türkiye demokratik bir ülkedir. Türkiye'de kimin ne talebi varsa demokratik yollardan bunu dile getirme, bunu siyaseten, düşünce olarak ortaya koyma imkanları varken kan dökmek, kin kusmak insan olmakla bağdaşır bir husus değildir'' dedi. Çiçek, Keçiören'de katıldığı Uluslararası Ramazan Etkinleri'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Van'da 3 askerin şehit olması'' ile ilgili bir soru üzerine Çiçek, ''Türkiye'nin huzurunu kaçıran vahşetin Ramazan'da da devam ettiğini'' söyledi. Bu terör eylemlerini gerçekleştirenlerin insan olmasının mümkün olmadığını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu: ''Çocukları katlettiler, yeri geldi hamile kadınları katlettiler, yeri geldi yaşlı, masum insanların hayatlarına son verdiler. Sonra da bunlar 'barış, demokrasi' dediler. Her türlü alçaklığın, vahşetin önüne demokrasiyi, barışı getirmek suretiyle bu kirli oyunlarını örteceklerini zannettiler. Herkesin kendi vicdan muhasebesini yaptığı, iç dünyasında barışı, huzuru aradığı böylesine güzel bir atmosferde, mübarek bir ayda bu vahşeti icra edenlerin milletimizle, ülkemizle, insanlarımızla hiçbir alakası olamaz. Bunlar bu ülkedeki hiçbir kimseyi temsil etmiyor. Bunların arkasında kimler varsa, ki biz onu biliriz, onların hak ve çıkarlarını koruyor, korumaya devam ediyor bunu zaman zaman kendileri de itiraf ediyor.'' Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu belirten Çiçek, ''Türkiye'de kimin ne talebi varsa demokratik yollardan bunu dile getirme, bunu siyaseten, düşünce olarak ortaya koyma imkanları varken kan dökmek, kin kusmak insan olmakla bağdaşır bir husus değildir. Bu son üzücü olayla maalesef bu bir defa daha anlaşılmıştır'' diye konuştu. -''TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR''- ''Yaşanan bunca gerçeklere ve acı olaylara rağmen terörün bir insanlık suçu olduğunu tüm dünya yeterince anlayamamıştır'' diyen Çiçek şöyle devam etti: ''Terör bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenmekte olan bir suçtur. Çocukları, kadınları, yaşlıları, masum insanları öldürenler masum olamaz. Bunlara destek verenler de insan olamaz, en az onlar da kan dökenler kadar bu vahşetin, bu cinnetin, cinayetin ortaklarıdır. Terör insanlığa karşı bir suç olmasına rağmen insanlık camiasında yeteri kadar dayanışma yok. Tam tersine terörden medet umma, kullanma, terörü bir ülkenin istikrarını bozmada, bundan istifade etme gibi çağ dışı ilkel bir anlayış var.'' -''ÖZDE MÜSLÜMAN, ÖZDE KARDEŞ OLMALIYIZ''- Suriye başta olmak üzere Filistin, Libya gibi İslam coğrafyalarında üzücü, yürek yakıcı olayların yaşandığını anımsatan Çiçek, akan kanın, dökülen gözyaşının bütün Müslümanları üzdüğünü söyledi. Biran önce bu ülkelerdeki ve İslam coğrafyasındaki acıların dinmesini isteyen Çiçek, bu ülkeleri yönetenlerin halkın taleplerine kulak vermesi gerektiğini ifade etti. Çiçek, ''Çünkü akan kan, dökülen göz yaşı bizim kardeşlerimizin gözyaşıdır, çünkü Müslümanlar kardeştir'' diye konuştu. İnsanları hiçe sayarak ülke yönetmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Çiçek, ''halka karşı halkı yönetmenin mümkün olmayacağını'' söyledi. Ramazan ayının vicdan muhasebesi yapmak için güzel bir manevi iklim oluşturduğunu belirten Çiçek, ''Türkiye olarak milletiyle, devletiyle İslam dünyasındaki acıların son bulması, barışın, kardeşliğin ve insani ilişkilerin en üst düzeye çıkarılabilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kanın durması, gözyaşının dinmesi açısından bugüne kadar üzerimize ne düştüyse bundan sonra da yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sözde Müslüman, sözde kardeş değil, özde Müslüman özde kardeş olmamız lazım. İçinde bulunduğumuz zaman tam da bunun güzel örneklerinin verilmesi gereken bir zamandır'' dedi.