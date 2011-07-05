-ÇİÇEK İLE HAMZAÇEBİ YEMİN SORUNUNU GÖRÜŞTÜ TBMM (A.A) - 05.07.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ettiğini, ''andiçmeme sorununun çözülmesi konusunda olumlu bir görüşme olduğunu'' söyledi. Hamzaçebi, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, TBMM Başkanı Çiçek ile görüştüğünü ve ''hayırlı olsun'' dileğinde bulunduğunu ifade eden Hamzaçebi, görüşme talebinin kendisinden geldiğini ifade etti. Akif Hamzaçebi, ''Andiçmeme sorunu''na ilişkin bir soruya ise ''Sorunun çözülmesi gerektiği konusunda olumlu bir görüşme oldu'' yanıtını verdi. Bir başka soru üzerine, ''Meclis Başkanı'nın tavrını olumlu bulduğunu'' yineleyen Hamzaçebi, ''Olumlu bir izlenim edindim'' dedi.