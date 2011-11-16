-Çiçek: İçtüzük değişmeli TBMM (A.A) - 16.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclisin etkin ve verimli çalışabilmesi için Meclis İçtüzüğü'nün değişmesi gerektiğini ifade ederek, ''İçtüzüğün hem iktidarın yasa yapmasına hem de muhaletefin denetim, siyaset yapmasına imkan verecek şekilde güncelleştirilmesinde yarar var'' dedi. Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen Çiçek, Meclis Başkanvekilleriyle, 3 Ekimde yaptığı toplantıda içtüzük uygulamaları, Meclis yönetimi konularında görüş ve önerileri aldığını belirterek, içtüzük uygulamalarında, farklı değerlendirmelerden kaynaklı olarak zaman zaman sıkıntılar olduğunu kaydetti. -''En çok yenilenen kurum TBMM''- Çiçek, bu dönem Meclisinin sorumluluğunun daha büyük olduğunu dile getirerek, 12 Haziran seçimleriyle birlikte Mecliste temsil oranının yüzde 95'e çıktığını anımsattı. Çiçek, yüzde 95'lik temsilin istikrar açısından iyi bir tablo olduğunu ifade etti. Çiçek, bunun, çok arzu ettikleri, demokratik katılım açısından yüksek bir oran olduğunu belirterek, yeni dönemde, önemli işleri birlikte başarmak zorunda olduklarını anlattı. Demokrasilerde, milletin umudunun ve siyasetin merkezinin parlamentolar olduğuna dikkati çeken Çiçek, bu umudun karşılanması oranında vatandaşın bu kuruma olan ilgisi ve güveninin artacağını vurguladı. Çiçek, Türkiye'de, piramidin yukarısına bakarak bir değerlendirme yapıldığını, ''siyasetçi bir kez girdiği mi bu işi bırakmaz'' şeklinde genel bir kanaat bulunduğunu söyledi. Türkiye'de geçmişten beri en çok yenilenen kurumun TBMM olduğuna işaret eden Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ne kadar doğru, yararlıdır ayrı bir tartışma konusudur. Yenilenmek, kurumların kendi içinde yenilenmeye gitmesi bir avantaj, yararsa Türkiye'de, TBMM'den daha fazla yenileşen, her dönem mevcut milletvekillerinin yaklaşık üçte ikisinin değiştiği başka kurum yoktur. Geçen dönemden sadece 201 milletvekili görev yapıyor. Yüzde 63'ü yenilendi. Bunun getirdiği sayısız yarar var. Siyaset biraz heyecan işidir. Demek ki üçte ikisi daha heyecanlı arkadaşlardan oluşturuyor, üçte biri tecrübeyi temsil ediyor. Halkımızın Meclisten beklentisi yüksektir. Sorunlarımız var, bu sorunları geleceğe taşımadan, zamanında çözmek, ülkemiz için son derece hayatidir. Sorunları çözmeden geleceğe taşıdığımızda hem çözümü zorlaşıyor hem de ödemek zorunda olduğumuz bedeller ağırlaşıyor. Dünyada, çevremizde, ülkemizde yaşadığımız bir kısım sorunların çözüm yeri TBMM olduğuna göre, bu sorunların çözümü noktasında vatandaşımızın Meclisten beklentileri fevkalade yüksektir. Bize düşen, milletvekillerimizden, Meclisi yönetenlere, ben dahil hepimizin birinci görevi; Meclisin saygınlığının korunmasıdır. Buna azami hassasiyeti hepimizin göstermesi lazım. Her birimizin ayrı siyasi düşünceleri olabilir ama TBMM'nin yüce şahsiyeti hepimizin üzerindedir. Türkiye'de yüce kavramını iki makam için kullanırız, biri Meclis, diğeri Cumhurbaşkanlığıyla ilgilidir. Tutumlarımızın, davranışlarımızın, ilişkilerimizin belli makuliyet içinde, bu saygınlığı daha da artıracak tarzda olmasında yarar var.'' -''Yeni dönemin en büyük beklentisi yeni anayasa''- TBMM Başkanı Çiçek, yeni dönemin en büyük beklentisinin yeni anayasa olduğunu, seçimlerde, siyasi partilerin, yeni anayasayı bir taahhüt olarak koyduğunu, Meclisin de bir taahhüdü haline geldiğini, bu borcu, bu dönem yerine getirmek zorunda olduklarını kaydetti. Çiçek, ''Ne yapıp yapıp, Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltecek, 30 yıldır şikayet ettiğimiz bu anayasa yerine, herkesin 'benim anayasam' diyebileceği, katkı verebileceği yepyeni, çağdaş bir anayasa gerçekleştirmektir. Bunun imkanları vardır'' dedi. -''Duymadık demek yok''- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa yapım süreci için şu ana kadar 20 binden fazla dernek ve vakıfa yazı gönderdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''165 üniversiteye yazı gönderdik. Türkiye'de, AB ile daha sıkı işbirliğine girdiği günden beri uyum yasaları çıktı, biz üniversitelerimizden yeterli katkıyı görmedik. Ümit ederim, bu süreçte geçmişte yaptıkları gibi yapmazlar, onların da topluma karşı sorumlulukları vardır. Akademik tecrübe, bu işleri bilen bilimadamları vardır, onlarla bir araya gelirler, yeni sürecin daha verimli, daha beklenene uygun süreç olması noktasında üniversitelerimizden çok büyük katkı beklediğimizi, bunun gereğini yapmazlarsa, tarih önünde sorumlu olacaklarını ifade ediyorum. Duymadık yok, yazı gelmedi demek yok.'' -SMS ile bilgi- Çiçek, yeni dönemde parlamentonun daha etkin, verimli çalışması için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Milletvekili sekreterleri ve danışmanlarına, 4 hafta boyunca yasama eğitimi vereceklerini belirten Çiçek, milletvekillerine yasama bilgilerini, anında SMS veya e-posta yoluyla ileteceklerini bildirdi. -Liderlerin konuşmaları kitaplaştırılıyor- Cumhurbaşkanlarının, TBMM'nin 1 Ekim'deki açılış konuşmaları, Türkiye'yi ziyaret eden devlet, parlamento başkanlarının konuşmalarını kitaplaştıracaklarını bildiren Çiçek, 1950'den bu yana Başbakanların, siyasi parti genel başkanlarının Meclisteki konuşmalarını da yayınlayacaklarını açıkladı.