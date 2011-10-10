-Çiçek: Haksız suçlamayı kabul edemem TBMM (A.A) - 10.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bazı gazetelerde yer alan Meclisin milletvekillerine ''ayda 3 bin TL fazla ödeme yaptığına'' ilişkin haberleri değerlendirirken, ''Haksız suçlamayı kabul edemem. Sayıştay Başkanıyla konuyu görüşeceğim'' dedi. Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e yaptığı ziyaretin ardından TBMM'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, bazı gazetelerde yer alan Meclisin milletvekillerine ''ayda 3 bin TL fazla ödeme yaptığına'' ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Haksız suçlamayı kabul edemem. Milletvekillerini birilerinin hakkını haksız yere aldı durumuna düşürmeye kimsenin hakkı yok'' diye konuştu. Haberlerin, ''milletvekillerini yersiz tartışmanın içine çeken'' nitelikte olduğunu belirten Çiçek, şöyle konuştu: ''Meclisin hesapları Sayıştay tarafından denetlenmektedir. Meclis, bu konuda uzun zamandır düzenleme yapmadı. 2008'de neyse, 2009'da ve şimdi de durum aynıdır. Şimdi bu raporu imzalayan Sayıştay denetçilerinin bir kısmının daha önceki raporlarda da imzaları var. O zaman usulsüz ödeme yoktu da şimdi mi oldu?. Sayıştaydaki arkadaşların raporlara imza koyarken dikkatli olması gerekir. Haksız ödeme varsa, daha önceki raporlarda neden yok? Bu konuyu Sayıştay Başkanıyla da görüşeceğim.'' -''Seçilmişin maaşını atanmışın maaşına endekslemek yanlış''- ''Seçilmişlerin maaşının atanmışların maaşına endekslenmesi ise ayrı bir yanlışlık" diyen TBMM Başkanı Cemil Çiçek, şöyle konuştu: ''Bugünkü şahıstan ayırarak söylüyorum; Başbakanlık müsteşarlarının yönetim kurulu üyelikleri var. Lojmanları, makam araçları var. Milletin her türlü işine koşturan seçilmiş milletvekillerinin maaşının atanmışların maaşına göre belirlenmemesi gerekir. Bu tür baskılar, yalan yanlış haberler nedeniyle milletvekilleri kendi özlük durumlarıyla ilgili düzenlemeler yapamıyorlar. Hakim ve savcıların, benzer meslek gruplarının özel yasları var ama milletvekillerinin yasası yok. Mecliste el ele verelim bir özlük yasası çıkaralım.''